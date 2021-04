Nachdem die 7-Tage-Inzidenzen in der Region über Ostern deutlich zurückgegangen waren, sind sie in der vergangenen Woche enorm angestiegen. Für die Stadt Ulm wurde am Mittwoch eine Inzidenz von 175 vermeldet, für den Alb-Donau-Kreis von 155. Zum Vergleich: eine Woche zuvor betrugen die Inzidenze...