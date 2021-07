Das war‘s schon wieder: Am Mittwochabend hat das Landesgesundheitsamt für Ulm eine Inzidenz von 13,4 vermeldet. Damit lag Ulm den fünften Tag in Folge über 10. Und damit enden schon nach einer Woche wieder die Regeln der Inzidenzstufe 1. Von Donnerstag an gelten wieder die Maßnahmen der Stuf...