Die 7-Tage-Inzidenz in Ulm hat sich stabil unter 10 eingependelt, seit die Stadt am Sonntag laut Landesgesundheitsamt unter diese Grenze gefallen war. Zuletzt war die Inzidenz in Ulm am 7. August 2020 unter 10 gelegen.

Daher gelten seit Freitag nun auch in Ulm die Regeln der Inzidenzstufe 1 gemäß...