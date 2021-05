Ein wenig Aufatmen in der Stadt: Der Ulmer Einzelhandel öffnet am Donnerstag wieder seine Türen für Click & Meet mit negativem Test. Möglich ist das, weil die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 150 liegt. Mittlerweile hat die Inzidenz aber auch die Notbremsen-Grenze von 100 unterschritten und so könn...