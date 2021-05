Am Freitag hat die Stadt Ulm zum vierten Mal in Folge den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Das baden-württembergische Sozialministerium meldete am Abend einen Wert von 58. Am Dienstag war Ulm mit 73 erstmals unter die 100 gefallen, am Mittwoch waren es 81, am Donnerstag 68. Die Inzidenz von 58 ...