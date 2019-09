Mit den Schulgebäuden hat sich der Schulbeirat in seiner Sitzung am Donnerstag in der Elly-Heuss-Realschule beschäftigt. Denn seit Jahren besteht Sanierungsbedarf, den Gerhard Semler, städtischer Abteilungsleiter Bildung und Sport als „dringend“ beschreibt. Etwa aus diesen Gründen: Die Gustav-Werner-Schule, ein sonderpädagogisches Bildungszentrum, ist mit 162 Schülern „rappelvoll und platzt aus allen Nähten“. Genauso das Einstein-Schulzentrum in Wiblingen, ein Haus, dass zudem „energetisch ein Unding“ sei. Oder die Eichenplatz-Grundschule, ein stark sanierungsbedürftiges Gebäude.

Die Defizite sind bekannt. Nur mit der Sanierung geht es nicht voran. Das liege mit an den Planungen, die mitunter lange dauern würden, sagte Semler auf Nachfrage. Ein weiterer Grund sei, dass in der Abteilung Gebäudemanagement Kapazitäten fehlen. Speziell für die Eichenplatz-Grundschule, deren Neubau im Dezember beschlossen wurde, musste der Bebauungsplan geändert werden, weswegen die Planungen ruhten.

„Wir sind in der Umsetzung“

Konkret sind vom Gemeinderat folgende Projekte beschlossen: Die Erweiterung der Lindgren-Schule und der Syrlin-Grundschule, die sich einen Campus teilen, die Erweiterung des Essinger-Schulzentrums, der Neubau der Eichenplatz-Grundschule, die Sanierung der List-Schule. Das Geld dafür ist im Haushalt vorgesehen. Semler: „Wir sind in der Umsetzung.“

Anderes sieht das mit jenen Schulen aus, die ebenfalls in die Jahre gekommen sind. Das Essinger-Schulzentrum muss saniert werden, die Stifter-Gemeinschaftsschule teils neu gebaut, die Multscher-Grundschule und die Zullinger-Schule sollen einen Neubau bekommen, das Einstein-Schulzentrum soll, ebenso wie die Gustav-Werner-Schule erweitert und saniert werden. Wann das alles kommen wird? Laut Semler geht es für diese Gebäude Anfang der 20er Jahre mit den Planungen los.

