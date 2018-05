Natur Invasion der gelben Pollen

Ulm / Christoph Mayer

Alle sehen gelb, und das seit Tagen: Auf Terrassen, Balkonen, Fensterbänken, Bürgersteigen, auf Autos natürlich – selbst in Häusern und Wohnungen macht sich hartnäckiger Pollenstaub breit. Die Wäsche draußen aufhängen? Unmöglich. Das Auto polieren? Bringt nichts. Pollenflug im Frühjahr ist nichts Besonderes, doch in diesem Ausmaß ist die Staubflut einmalig.

Was ist der Grund? Das Wetter ist schuld, sagt Prof. Marian Kazda, Botaniker an der Uni Ulm. Der Märzwinter und die Anfang April urplötzlich einsetzende starke Erwärmung haben dazu geführt, „dass quasi alle Pflanzen gleichzeitig aufgeblüht sind“. Und nicht sukzessive wie sonst. Hinzu komme eine für April untypische Trockenheit, die dafür sorge, dass die Pollen nicht vom Regen gebunden werden, sondern frei umherschwirren können.

Überforderte Bienen

„Für die Natur ist das nicht so gut“, sagt der Biologe. Die Bienen seien schlichtweg überfordert. „Sie können das Überangebot nicht aufnehmen.“ Mit der Folge, dass sie in den folgenden Monaten weniger zu futtern haben werden. „Das ist, wie wenn wir nur einmal im Monat in den Supermarkt gehen können, aber unser Einkaufswagen zu klein ist, um genug Vorräte zu kaufen.“

Für den gelben Teppich sind vor allem Fichten, aber auch Kiefern verantwortlich, sagt Max Wittlinger, Sachgebietsleiter Forstwirtschaft bei der Stadt Ulm. Die haben 2018 ein so genanntes „Mastjahr“, das bei Fichten im Drei-Jahres-Zyklus vorkommt. In einem Mastjahr verwendet eine Pflanze mehr Energie als sonst, um Pollen zu produzieren. Das sei ein natürlicher Vorgang, sagt Wittlinger, der die Entwicklung dennoch mit Sorge beobachtet. „Im Zuge der Klimaerwärmung werden diese Zyklen zunehmend enger, Bäume blühen öfter. Sie verausgaben sich und das schwächt sie.“

Schwächt die derzeitige Lage die menschliche Gesundheit? Man muss differenzieren, sagt Prof. Johannes Weiss, Allergologe am Uni-Klinikum Ulm. Der ebenfalls aktuelle Pollenflug von Birke und Esche verursache bei vielen Allergikern Symptome wie Heuschnupfen und Asthma, teilweise auch Neurodermitis, wenn Pollen mit der Haut in Kontakt kommen. „Der gelbe Staub, den man jetzt überall sieht, stammt allerdings von Fichten und Kiefern und ist fürs Gros der Allergiker ungefährlich.“ Denn diese Pollen seien sehr groß. „Wer durch so eine Wolke hindurchläuft, bekommt vielleicht einen Niesanfall, aber dann ist es auch wieder vorbei.“

„Keine allergologische Relevanz“ bescheinigt auch Dr. Christiane Endler dem gelben Phänomen. Es sei grundsätzlich dort am stärksten ausgeprägt, wo viele Nadelwälder vorkommen, sagt die Meteorologin vom „Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung“ des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg. Allerdings seien die Flugbedingungen für Pollen zuletzt ideal gewesen. „Trockenheit, Sonne und viel Wind haben mächtig Staub in die Atmosphäre gewirbelt.“ Mit schneller Entwarnung sei nicht zu rechnen. Die Blütezeit halte noch den Mai über an, bis auf ein paar Regenschauer am Freitag sind die Wetteraussichten für die folgenden Tage gut: Es wird heiter, sonnig und trocken.