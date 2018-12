Weihnachtsmarkt Ulm Keime auf Glühweintassen: „Ekelerregend, aber ungefährlich“

Ulm / Moritz Clauß

Keime auf Glühweintassen – Veterinär Thomas Ley sieht die Befunde skeptisch. Ein Gesundheitsrisiko bestehe nicht.

Ein Team des SWR hat Proben von den Rändern mehrerer Glühweintassen ins Labor geschickt. Dort wurden vermehrt Keimzahlen von Schleimhautbakterien gefunden.

Thomas Ley ist Leiter des Veterinäramts der Stadt Ulm, das auch für die Lebensmittelüberwachung zuständig ist. Im Interview erklärt er, was er von den Befunden hält und wie Tassen möglichst sauber werden.

Auf den vom SWR eingeschickten Proben waren extrem viele Keime. Überrascht Sie das?

Thomas Ley: Mich macht erst mal stutzig, wie diese Befunde zustande gekommen sind. Wie ist die Probenahme erfolgt und auf was wurde untersucht? Diese ganzen genannten Keime sind sehr allgemein gehalten. Angeblich wurden auch Darmbakterien gefunden, aber auch das ist ein weit gefasster Begriff. Wir haben gestern noch mal alle Glühweinstände auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt überprüft und da gab es nichts zu beanstanden. Ich glaube auch, die Besucher des Weihnachtsmarktes gehen damit relativ aufgeklärt um.

„Es ist ein bisschen ekelerregend“

Sind schlecht gespülte Tassen gesundheitsgefährdend?

Normalerweise ist das ungefährlich. Es ist eher ein bisschen ekelerregend. Wenn Sie zum Beispiel ein Bierglas haben, sich ein Pils einschenken lassen und Sie sehen da einen Lippenstift dran, dann möchte man das nicht mehr trinken. Gesundheitsgefährdend ist es aber nicht. So etwas wie Lippenstift bekommt man schwer heruntergespült, nicht nur an der Backe, sondern auch an Gläsern.

Welche Keime haben denn nichts auf einer Tasse verloren?

Eitererreger oder Darmbakterien – zumindest die, die den Namen auch wirklich verdienen. Auf den untersuchten Tassen waren zu viele Keime. Man muss da die Frage stellen, ob die Tassen wirklich gespült wurden. Ein gewisser Keimgehalt ist aber normal. Den haben Sie auch zu Hause auf dem Geschirr, das ist ja nichts Steriles.

„Theoretisch bekommen Sie mit Alkohol eine dreckige Tasse desinfiziert“

Wie muss man Geschirr spülen, damit es möglichst sauber wird?

Wenn Sie eine Kruste auf dem Geschirr haben, dann können sich darunter Keime ansiedeln. Sie sollten auf jeden Fall entsprechendes Spülmittel haben, um Fett- und Proteinbestandteile zu lösen. Man braucht aber nicht nur Chemie, sondern auch eine hohe Temperatur.

Industriespülmaschinen spülen mit über 70, teilweise über 90 Grad, da haben beispielsweise Salmonellen gar keine Chance. Daran sieht man auch: Die untersuchten Tassen auf den Weihnachtsmärkten sind vielleicht tatsächlich gespült worden, aber dann könnte der Durchlauferhitzer nicht richtig funktioniert haben und das Wasser war nur warm.

Einige SWP-Leser haben auf Facebook scherzhaft kommentiert dass man Glühweintassen einfach mit einem Schuss Rum desinfizieren könne. Geht das?

Theoretisch bekommen Sie mit Alkohol eine dreckige Tasse desinfiziert. Die Tasse bleibt aber trotzdem dreckig. Der Schmutz bleibt da, die darin verfangenen Bakterien werden aber durch den Alkohol abgetötet und sind dann nicht mehr ansteckend. Man hat dann, wenn man so sagen will, sterilen Dreck an der Tasse.

Waren Sie dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt?

Ich war tatsächlich am Wochenende da.

Haben Sie dort etwas getrunken?

Nein. Aber nicht, weil ich mir Sorgen um meine Gesundheit mache. Mir war die Schlange zu lang. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Glühwein zuhause zu machen.

