Bildung Interview zu Lehrerrechten – Was Lehrer dürfen

Ulm / Beate Rose

Schüler heutzutage sind anders als es Schüler vor 30 Jahren waren. So klagen oft Leute, die mit Bildung zu tun haben. Wie ist es um die Lehrer-Schüler-Beziehung bestellt? Gar nicht mal schlecht, meint David Langer, Schulleiter der Albert-Einstein-Realschule in Wiblingen. Er kennt sich als ehemaliger Lehrbeauftragter für Schul- und Beamtenrecht am Seminar für Lehrerbildung Reutlingen mit rechtlichen Vorgaben bestens aus. Laut ihm gibt es für das Gelingen der Schullaufbahn und das Lösen von Konflikten ein Mittel: Eine gute Gesprächskultur – mit den Eltern.

Herr Langer, wie geht’s den Schülern heutzutage an der Schule?

Ich denke, dass es den meisten gut geht. Viele sind an einer guten Beziehung zum Lehrer interessiert. Was wir schon merken, sind die starken Veränderungen in den Familiensituationen, etwa ob Kinder Beziehungen aufbauen oder Kritik aushalten können. Das bringen ja Schüler in die Schule mit. Und wir merken die starke Beeinflussung durch Medien, etwa dass Schüler unausgeschlafen sind, weil sie in der Nacht zuvor ihr Handy nicht aus der Hand legen konnten. Reizüberflutung oder wie schwer es manchem Schüler fällt, sich auf eine Sache zu konzentrieren, das alles hat schon zugenommen.

Und wie geht’s den Eltern mit der Schule?

Ich gehe davon aus, dass es gut geht, zumal es ja in aller Regel die Eltern sind, die die Schule für ihre Kinder ausgesucht haben.

Schwierig wird’s oft zwischen den Beteiligten, wenn das eigene Kind in Konflikten verwickelt ist.

Nicht immer, es gibt auch viele Eltern, die sich ihrer Pflichten bewusst sind und die Schule als notwendige und sinnvolle Pflichtveranstaltung schätzen.

Können Sie Beispiele nennen?

Ich erinnere mich hier an einen Schulausschluss, bei dem die Eltern einsichtig waren. Ein Schüler hatte einen anderen geschlagen und hat gegen dessen Kopf getreten, als der Junge schon am Boden lag. Das ist ein so schweres Fehlverhalten, dass der Schläger hier an dieser Schule keine zweite Chance bekam. Er hat zwar eine Chance, seinen Abschluss zu machen, aber nicht hier. So eine Tat kann nicht mal eben passieren. Bei akuter Gefährdung des Schulfriedens haben Schulleiter schon viel Macht.

Wie sieht das bei Mobbing aus?

Wichtig bei Mobbing ist, dass solche Vorfälle frühzeitig den Lehrkräften gemeldet werden. Wir hier an der Schule haben gute Interventionen etwa mit den Schulsozialarbeitern, die ihre Büros bei uns im Haus haben. Bei Mobbing muss man genau hinschauen, da die Vorfälle oft nicht im Unterricht passieren, sondern in der Pause, auf dem Schulweg. Wenn die Mobbingvorfälle sich gerade im Bereich des Internets abspielen, und zu befürchten ist, dass der Betroffene auch Schaden im Privaten nimmt, dann rate ich dazu, zur Polizei zu gehen. Schulen strafen nicht, sondern nehmen Erziehungsmaßnahmen vor.

Gerade Schüler erleben sich oft als dem Lehrer ausgeliefert, der Art: Der Lehrer hat immer Recht. Was dürfen Lehrer?

In Baden-Württemberg sind die rechtlichen Vorgaben klar geregelt und darauf wird in der Lehrerkräfteausbildung bei allen Schularten viel Wert gelegt. Alle Anwärter hören Seminare in Schulrecht, in der Praxis gibt es Schulkunde. Dabei sitzen Referendare mit den Schulleitern zusammen, damit sie rechtlich gut vorbereitet sind, wenn sie in den Schuldienst gehen. Der Eindruck, dass der Lehrer immer Recht hat, kommt sicher daher, dass wir den Rotstift ansetzen und auf Defizite hinweisen.

Wie wird man 30 Schülern in einer Klasse gerecht?

Das Schwierige und das Schöne am Lehrerberuf ist, dass man 30 Persönlichkeiten vor sich hat, die alle ein Recht auf Unterricht haben. Für Lehrer ist es immer eine Gratwanderung, ob man genügend streng ist, um eine Lernatmosphäre aufrecht zu erhalten und genügend offen, um einzelnen Schülern gerecht zu werden. Damit wir Lehrkräfte und Schulleitungen der Vielfalt an Schülerpersönlichkeiten gerechter werden können, fordern Lehrkräftegewerkschaften wie die GEW seit Jahren, kleinere Klassen zu bilden, die Schulsozialarbeit auszubauen und Lehrkräften mehr Zeit für einzelne Schüler zu geben.

Was raten Sie generell beim Umgang bei Konflikten?

Tatsächlich rate ich vor allem zu einem Mittel – zu Gesprächen, Gesprächen, Gesprächen.

Wer sollte mit wem sprechen?

An unserer Schule haben wir in der Schulkonferenz, also mit Schülern und Eltern, einen Konfliktleitfaden beschlossen, der im Schulplaner (das Hausaufgabenheft, Anm. d. Red.) abgedruckt ist. Darin ist aufgelistet, wie Eltern bei Konflikten vorgehen können und wessen Hilfe, neben der des Lehrers, sie noch holen können, nämlich die des Schulsozialarbeiters, der Schulpsychologischen Beratungsstelle bis zum Elternvertreter und mir, dem Schulleiter.

Es gibt durchaus Schulen, deren Lehrer geben gar keine Telefonnummer an die Eltern heraus oder reagieren nicht auf Mails.

Da kann ich nur für unsere Schule sprechen und da versichere ich: Bei uns gibt es eine andere Gesprächskultur.

Inwiefern?

Wir brauchen die Eltern mit im Boot, sie haben so viel Einfluss aufs Kind und können schulische Bildung auch erschweren. Das fängt beim Respekt an, den Kinder etwa dann nicht zeigen, wenn sie dem Lehrer ständig ins Wort fallen. Da der Schüler zu Hause nur seine Hälfte der Wahrheit erzählen kann, ist es immer besser, wenn sich Eltern mit Lehrkräften in Verbindung setzen, um die andere Hälfte der Wahrheit zu erfahren.

Welches Ansehen genießen Lehrer?

Das gesellschaftliche Ansehen der Lehrkräfte ist oft von wenig Respekt und Anerkennung geprägt. Jeder, der einmal in der Schule war, meint, die Arbeit von Lehrkräften auch Jahre später beurteilen zu können. Zu Beginn der Ferien werden Lehrkräfte oft beneidet. Wenn ich aber Leute frage: ,Willst Du es denn machen?’, dann höre ich immer ,nein, bloß nicht’. Lehrersein ist ein nervlich extrem belastender Job.