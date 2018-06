Abschied Interview mit Monika Keil: „Die Frage ist: Was ist Teilhabe?“

Ulm / Julia Kling

Eine Tür mit Spion, die nur mit Zugangskarte zu öffnen ist. Das Büro von Monika Keil, der Geschäftsführerin des Jobcenters, ist nicht frei zugänglich. „Das ist leider nicht möglich“, sagt Keil, die seit der Gründung des Jobcenters vor sechs Jahren der Einrichtung vorsteht, die von der Agentur für Arbeit und der Kommune finanziert wird. Zum Monatsende geht die Juristin, die vor ihrer Zeit im Jobcenter bereits 20 Jahre bei der Stadt Ulm mit der Sozialhilfe betraut war, in den Ruhestand.

„Am meisten Nachdruck hat die letzte Flüchtlingskrise hinterlassen“, sagt die 59-Jährige rückblickend. „Da hatte ich ein Déjà-vu. Ich habe ja während der Balkan-Krise im Sozialamt der Stadt Ulm angefangen.“ Anfang der 90er Jahre galt es mehr als doppelt so viele Menschen unterzubringen als in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu heute hätten die Behörden damals nicht so intensiv in Bildung und Sprachförderung investiert. „Manche Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren hergekommen sind, haben mit ihrem Heimatland noch nicht abgeschlossen“, sagt Keil. Das sei auch ein Grund, warum die überwiegend jungen Männer am liebsten Mechatroniker lernen wollen. „Damit bleiben sie mobil und können auch in ihrer Heimat was anfangen. Pflegeberufe hingegen haben dort keine Perspektive.“

Lage in Ulm gut

Sprachförderung, davon ist Keil überzeugt, ist der Schlüssel zur Integration. Aber es gebe Hürden. „Es ist nicht alles süßer Wein.“ Wenn die Geflüchteten bislang Sprache nur durch Hören gelernt und keine Lernbiographie haben, sei es schwer für sie, den Sprung in die Arbeitswelt zu schaffen. „Einfache Tätigkeiten fallen immer mehr weg. Man muss lesen können, um einen qualifizierten Beruf zu lernen und auszuüben.“ Das Jobcenter hat im vergangenen Jahr 251 der rund 900 erwerbsfähigen Flüchtlinge in Arbeit gebracht.

Generell sei die Lage in Ulm derzeit gut. Allein die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank 2017 um 20 Prozent auf 458. „Unsere Gesellschaft ist komplex. Das ist der Grund, warum es uns so gut geht.“ Obwohl es allen besser gehe als noch vor 30 Jahren „führen wir eine Neid-Debatte. Jeder vergleicht sich und denkt, der andere hat mehr.“

Insgesamt betreut das Jobcenter rund 3000 Bedarfsgemeinschaften. „Wer bei uns ist, gilt als arbeitsfähig“, erklärt Keil. „Wenn jemand dauerhaft nicht mehr arbeiten kann, halte ich dafür nicht den Aktivierungs- und Qualifizierungsapparat am Laufen.“ Diese Personen müssten Rente oder Grundsicherung beantragen.

Organisatorisch war die Gründung des Jobcenters die größte Herausforderung in Keils Arbeitsleben. „Ich habe mein Büro nicht gewechselt.“ Aber die Zusammenführung der beiden Träger, der Agentur für Arbeit und der Stadt Ulm, sei nicht einfach gewesen. „Unser gemeinsamer Ansatz war: Wir machen das Beste aus zwei Einrichtungen.“ Die Zusammenlegung 2012 sei aber „auf jeden Fall der richtige Schritt“ gewesen. „Mein Stellvertreter Herr Vollmer und ich hatten beide aus unserer früheren Tätigkeit für die Stadt und die Agentur für Arbeit unsere Vorstellungen“, die sie aber in den meisten Fällen überein gebracht haben. „Für die Mitarbeiter war es zunächst schwierig“, sagt Keil. „Wir haben auch welche verloren, die sich stark mit ihrer bisherigen Arbeit identifiziert hatten.“

Seit 2005 ist die frühere Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe im Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV, zusammengefasst. Zuletzt sorgte die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für Aufregung, ein Leben mit Hartz IV bedeute nicht gleich Armut. „Es ist schwierig, aber es lässt sich organisieren“, ist Keil überzeugt. „Gedacht war Hartz IV als pauschalisierte Grundsicherung richtig.“ Nur hätten sich seit der Einführung die Ansprüche geändert. „Vor 20 Jahren zählte ein Fernseher oder Computer noch nicht zum Grundbedürfnis dazu, heute eben schon“, sagt Monika Keil. „Die Frage ist: Was ist Teilhabe? Gehört da ein Urlaub dazu oder nicht?“ Letztlich müsse es jemand zahlen: „Wir sind steuerfinanziert.“ Auch müsse ein Anreiz bestehen, damit die Leistungsbezieher arbeiten gehen. „Wie hoch muss der Abstand sein, damit es sich lohnt zu arbeiten?“

So komme es auch im Jobcenter zu Auseinandersetzungen zwischen den Besuchern. „Wir haben bis zu 500 Vorsprachen am Tag“, berichtet Keil. Rund die Hälfte der Kunden habe einen Migrationshintergrund. „Da treffen manchmal unterschiedliche kulturelle Vorstellungen aufeinander.“ Unabhängig von der Herkunft der Kunden hat die Chefin des Jobcenters auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern eine Veränderung festgestellt. „Früher war das Vertrauen in die Behörden besser entwickelt.“ Der Rückgang habe auch mit den sozialen Medien zu tun.

„Es wird nicht mehr akzeptiert, dass jemand Autorität und mir etwas zu sagen hat“, sagt Keil. Deshalb reagierten die Betroffenen schneller aggressiv. Ein Grund, warum der nach der Attacke gegen eine Mitarbeiterin vor drei Jahren engagierte Sicherheitsdienst immer noch in der Behörde zugegen ist.

Zuvor Hürden abgebaut

„Das hätte ich mir zu Beginn nicht träumen lassen. Es ist schade, vor allem, weil wir davor die Hürden abgebaut haben.“ Aber es komme immer wieder zu Vorfällen, bei denen Sicherheitsdienst und Polizei einschreiten müssen. Eine Folge sei, dass es keinen freien Zugang mehr zu den Büros gibt und die Mitarbeiterinnen am Empfang hinter einer Glasscheibe sitzen. „Sie haben es nicht verdient, angespuckt zu werden.“

Ihr Fazit nach 27 Jahren? „Es wiederholt sich immer wieder. Das Ringen um sozialen Ausgleich, die Verpflichtung der Gesellschaft zum Ermöglichen von Teilhabe, das Niveau der Grundsicherung, das Maß der Eigenverantwortung, Vorsorge und die Bewältigung unvorhersehbarer politischer Krisen.“

Nach ihrer Verabschiedung am morgigen Freitag im Rathaus will die in Bad Waldsee geborene Keil gemeinsam mit ihrem Mann, der bereits im Ruhestand ist, Deutschland besser kennenlernen und den Schwörmontag mal in aller Ruhe genießen.