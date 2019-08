Im Neu-Ulmer Wiley steht eine Bank, an der jeder sein Handy kabellos oder per USB-Kabel aufladen kann. Ist das sicher? Wir haben nachgefragt. Wenn unterwegs der Smartphone-Akku schlapp macht, ist man je nach Situation ziemlich aufgeschmissen. Zum Glück gibt es immer mehr öffentliche „Handy-Tankstellen“, etwa in der Straßenbahn, wo man das Smartphone via USB-Kabel kostenlos laden kann. Auch im Neu-Ulmer Wiley steht jetzt eine „sma...