Interview Evobus-Chef Hartmut Schick verlässt Ulm

Neu-Ulm / Frank König

Nach neun Jahren wechselt Evobus-Chef Hartmut Schick das Ressort und ist künftig in Tokio für Lkw verantwortlich.

Hartmut Schick stand neun Jahre an der Spitze von Evobus und hatte als Mercedes-Mann wie auch seine Vorgänger Wolfgang Diez und Harald Landmann durchaus ein Herz für den früheren Käsebohrer-Standort Ulm/Neu-Ulm. In seinem Abschiedsinterview berichtet er über das Auf und Ab in der Nutzfahrzeugbranche, die Perspektiven für den Setra-Standort und wie er sich auf seinen neuen Job in Japan vorbereitet.

Neun Jahre Omnibus bei Daimler – was bleibt vor Ihrem Umzug nach Asien tatsächlich zurück, außer dem entsprechenden Bus-Führerschein?

Hartmut Schick: Der Führerschein war tatsächlich wichtig für mich, um einen Bus auch fahren zu können. Es waren neun tolle Jahre mit tollen Mitarbeitern, allein am Standort Neu-Ulm rund 3800. Wir haben in der Zeit entschieden, 400 Millionen Euro in unsere neue Reisebus-Generationen zu investieren, bis hin zur Setra Topclass. Bei auch teilweise sehr unterschiedlichen Meinungen, hatte ich immer einen guten Draht zum Betriebsrat, weil wir ein gemeinsames Ziel hatten: den Standort weiterzubringen, zuletzt mit einer Beschäftigungssicherung bis 2024. Und wir produzieren nicht nur als einzige noch Reise- und Stadtbusse in Deutschland, sondern sind auch profitabel – weil die Effizienz hoch ist.

Sie haben die Sparte durch raues Terrain geführt, nach dem Markteinbruch 2012 mit horrenden Verlusten, danach kam das Sparprogramm Globe 13. Letztlich hat alles funktioniert. War das vor allem der Konjunktur zu verdanken oder hatten Sie das Glück des Tüchtigen?

Wir hatten 2012 eine schwierige Phase, das war ein 20-Jahres-Tief im Busmarkt. Unsere Verluste in dem Jahr waren aber auch auf Rückstellungen zurückzuführen, etwa für einen sozialverträglichen Personalabbau. Wir haben aber nicht bei den Investitionen in die Zukunft gespart, das war mir immer besonders wichtig. Gleichzeitig haben wir unsere Prozesse effizienter gemacht. Auch der Bus-Store für Gebrauchtbusse entstand in dieser Zeit. Wir haben damals eine gute Basis für die Zukunft geschaffen und vieles richtig gemacht durch die harte Arbeit vieler Menschen.

Bei den Sparprogrammen gibt es keine Pause. Sie haben, wie erwähnt, 2017 ein neues Zielbild verabschiedet, auch mit der umstrittenen Umstellung auf eine einzige Montagelinie. Wie läuft nun alles?

In der Nutzfahrzeug-Industrie ist man nie am Ziel, es muss jedes Jahr Verbesserungen geben, das ist ein ständiger Prozess. Wer stehen bleibt verliert. Aber wir haben unsere Ziele für die nächsten Jahre gut umgesetzt und ein hohes Effizienz-Niveau erreicht.

Wie viel Prozent wollten sie mit dem neuen Zielbild einsparen?

Wir rechnen nicht in Prozent, sondern es geht um eine absolute Zahl, die wir pro produziertem Bus von Setra oder Mercedes ab 2020 einsparen. Das werden wir erreichen.

Das Werk in Neu-Ulm ist nun reines Kompetenzzentrum für Setra-Reisebusse und kann keine Mercedes-Stadtbusse mehr bauen. Weshalb hat man dem Standort so auch den Zugang zu Zukunftsfahrzeugen wie dem E-Citaro genommen?

Wir fertigen in Neu-Ulm die hochwertigsten, komfortabelsten und modernsten Reisebusse der Welt. Konkret heißt das bei einem gut besetzten Reisebus nur noch 0,4 Liter Treibstoffverbrauch pro Passagier auf 100 Kilometer und mit automatischem Bremsassistenten mit Fußgängererkennung an Bord. In Zukunft ist ohnehin Vernetzung die Voraussetzung für alles, auch E-Busse müssen online sein. Auch das autonome Fahren wird hier in Neu-Ulm vorangetrieben. Darin liegt die Zukunft für den Standort. Wir werden zudem hier mit der Produktion von Reisebussen voll ausgelastet sein. Reise- und Stadtbusse sind zu unterschiedlich, das kann man nicht wirklich effizient zusammen machen.

Inwieweit kann also das von ihnen angesprochene Zentrum für autonomes, vernetztes Fahren einen Ausgleich schaffen?

Das ist die zentrale Zukunftstechnologie. Die Welt wird sich durch

die Digitalisierung weiter dramatisch ändern. Es geht dabei vor allem um die Auswertung von Daten aus dem Bus. Wir erkennen dann schon vor einer Panne, wann sie passiert. Der Busbetreiber kann unnötige Standzeiten vermeiden. Beim autonomen Fahren wollen wir auf lange Sicht auf Level 5 kommen, auf dem das Fahrzeug alle Situationen im Straßenverkehr bewältigen kann. Bremsassistenten und Spurhalter gewähren schon heute mehr Sicherheit.

Für den Standort Neu-Ulm ist nun natürlich ganz entscheidend, welche Zukunft Busreisen haben. Flixbus legt zu, aber gilt das auch für die deutschen mittelständischen Busunternehmer?

Busreisen sind weiter gefragt, die letzten zwei Jahre waren sehr gute Jahre. Die Angebote werden immer professioneller, auch im Internet. Außerdem ist es sehr komfortabel, zu Hause abgeholt zu werden, man muss das Gepäck auf der ganzen Reise nicht mehr anfassen, etwa bei Cityreisen in Metropolen wie Paris. Das ist für Reisende interessant und attraktiv.

Wie sieht es bei den Absatzperspektiven auf den für Neu-Ulm entscheidenden westeuropäischen Märkten aus? Die Zahlen waren zuletzt eher leicht rückläufig.

Der Markt in Europa umfasst etwa 30.000 Einheiten, fast jedes dritte Fahrzeug kommt von uns. Die Marktlage ist stabil. Bei Reisebussen beträgt der Anteil von Daimler sogar über 35 Prozent, ein Großteil entfiel dabei im letzten Jahr auf Setra. 2016 haben wir sogar fast 3.000 Setras produziert, das war die höchste Zahl in der Geschichte.

Welche Konsequenzen hat das Diesel-Thema? Dürfen Busse bald nicht mehr in die Innenstädte reinfahren und ihre Fahrgäste zu ihren Hotels bringen?

Unsere Busse fahren mit Euro sechs, Feinstaub stoßen sie so gut wie gar nicht mehr aus, Stickoxide sind um 98 Prozent im Vergleich zur vorherigen Abgasstufe gesenkt. In unserer neuen Reisebusgeneration hatten wir anfangs einen Rückgang des Spritverbrauchs um acht Prozent, nun nochmal um vier Prozent. Das sind saubere und sparsame Busse.

Sie haben zuletzt fast nochmal die Zielrendite von sechs Prozent erreicht, eine gute Empfehlung für Ihren neuen Job bei Daimler Trucks Asia. Was machen Sie da?

Dort leite ich Mitsubishi Fuso, das ist eine Auslandstochter von Daimler Trucks in Japan ähnlich wie Freightliner in den USA, sowie Bharat Benz, unsere indische Nutzfahrzeug-Marke. Wir verantworten dort alle Schritte von der Entwicklung bis zu Produktion und Vertrieb. Im vergangenen Jahr waren das über 170.000 leichte, mittelschwere- und schwere Nutzfahrzeuge.

Wo wird dort produziert?

Es gibt Fabriken in Japan und Indien, aber auch in Indonesien oder im portugiesischen Tramagal. Die Zentrale ist bei Tokio. Insgesamt sind es knapp 13.000 Mitarbeiter, beim arbeitsintensiveren Omnibus waren es mehr.

Wie bereiten Sie sich auf die neue Aufgabe vor, die Sie bereits im April antreten, lernen Sie schon Japanisch?

Ich habe nachher um 16 Uhr meine nächste Japanisch-Stunde. Ich war für Daimler auch in Brasilien und spreche noch sehr gut Portugiesisch. Japanisch ist deutlich schwieriger, aber ich möchte mich im täglichen Leben verständigen können und mich auch mit der Kultur und Geschichte befassen. Die Sprache gibt einem ein Gefühl für eine andere Kultur. In Ulm habe ich die Kässbohrer-Kultur kennengelernt, mit der ich mich sehr leicht anfreunden konnte: Sehr herzlich und zielorientiert, auch wenn es manchmal zur Sache geht. Aus Erfahrung bin ich allerdings überzeugt: Werte wie Respekt und Fairness gelten überall.