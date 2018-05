Internationaler Museumstag: Stippvisite bei Emil Cimiotti und Co.

swp

Viele Menschen nutzten am Internationalen Museumstag die Gelegenheit, sich einen Überblick über das Angebot der Kunsthäuser in der Region zu verschaffen. 18 Institutionen und Galerien boten gestern Programm und freien Eintritt, große Häuser wie das Museum Ulm und die Kunsthalle Weishaupt ebenso wie beispielsweise die private Walther Collection in Burlafingen oder die kleine Galerie in der Sebastianskapelle. Reger Andrang herrschte nicht zuletzt im Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm, wo Heidrun Heil (links) interessierte Besucher durch die Ausstellung von Emil Cimiotti führte. Die Retrospektive auf einen der bedeutendsten noch lebenden Bildhauer der Nachkriegsmoderne ist noch bis 21. Mai zu sehen.