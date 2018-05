Internationaler Museumstag in der Region

Ulm / swp

Heute ist internationaler Museumstag. Diese Einrichtungen in Ulm und der Region haben für Besucher geöffnet.

„Netzwerk Museum – Neue Wege – neue Besucher“: Das ist das Motto des internationalen Museumstages, der am Sonntag in ganz Deutschland stattfindet. Ziel dieses Tages ist, die Öffentlichkeit auf die Vielfalt der etwa 6500 Museen in Deutschland und deren Arbeit hinzuweisen.

Mit dabei sind auch zahlreiche Einrichtungen in Ulm und der Region. Hier gibt es einen Überblick: