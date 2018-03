Kommentar Christine Liebhardt zu öffentlichem W-Lan im Nahverkehr International hintendran

Ulm / Christine Liebhardt

Ein gutes Jahr – so lange hat es gedauert, bis Schüler und andere Pendler in der Straßenbahn und im Bus WhatsAppen, YouTube kucken und auf Instagram posten konnten, ohne dabei ihr Datenvolumen auf den Kopf zu hauen. Es war Anfang 2017, als der Oberbürgermeister seinen Wunsch nach einem öffentlichen W-Lan im Nahverkehr formulierte. Ein Jahr – das ist in der Kommune quasi Lichtgeschwindigkeit und soll zeigen, dass die Stadt es ernst meint mit ihrer digitalen Agenda.

Ein Jahr kann sich in der Tech-Branche aber auch wie ein Jahrzehnt anfühlen. Ulm mag mit der neuen Ausstattung in Deutschland vorne mitspielen, wird aber im internationalen Vergleich nur ein müdes Lächeln ernten: In Irland bieten öffentliche Busse schon seit Jahren ganz selbstverständlich W-Lan, in Porto startete 2015 ein entsprechendes Projekt, in Moskau kommt man auch in der U-Bahn 80 Meter unter der Erde ins Netz. All das ist relevant, wenn Gunter Czisch mit der Neuerung für den Wirtschaftsstandort werben will, weil die Stadt auch im internationalen Wettbewerb steht.

In Deutschland waren andere schneller: Anfang Februar hat Leipzig seine Flotte mit kostenlosem W-Lan ausgestattet. Das alles kann den Ulmern egal sein: Sie werden sich über das Schmankerl freuen. Ob sie deshalb aber gleich ihr Auto stehen lassen, ist dann doch zweifelhaft.