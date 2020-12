Habitus, Sprache, Sozialisation: An Alexandra und Artjom Ostapenko ist alles deutsch. Die Geschwister haben in Ulm Abitur gemacht, danach in anderen Städten studiert. Die 34-Jährige ist ausgebildete Schauspielerin und seit 2019 festes Ensemblemitglied am Theater Ulm, ihr acht Jahre jüngerer Brude...