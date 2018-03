IHK Insgesamt 89 Bewerber

Ulm / kö

Für das neue Parlament der Wirtschaft – die Vollversammlung der IHK Ulm – kandidieren im Frühjahr 89 Unternehmer aus Industrie und Handel. Es gibt rund 44 000 wahlberechtigte Mitglieder, die über die 52 Mandate in sechs Wahlgruppen entscheiden. Für die 19 Sitze der Wahlgruppe Industrie liegen 30 Bewerbungen vor, für die 10 Sitze der Wahlgruppe Handel 17, sodann für die 11 Sitze bei unternehmensnahmen Dienstleistungen 24, für die 7 Sitze bei Dienstleistungen sind es 9, für die 2 Sitze der Wahlgruppe Kreditinstitute 3 und für die 3 Sitze in der Wahlgruppe Energie 6. Die neue Vollversammmlung wählt bei ihrer konstituierenden Sitzung am 24. Juli das Präsidium und einen neuen Präsidenten. IHK-Präsident Peter Kulitz hört nach drei Wahlperioden à drei Jahren auf.