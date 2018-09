Handel Innenstadthandel: Ried kritisiert OB-Aussage

Ulm / jkl

Der FWG-Stadtrat und Inhaber mehrerer Apotheken Timo Ried übt Kritik am OB. Gunter Czisch hatte diese Woche im Interview gegenüber der SÜDWEST PRESSE davon gesprochen, dass das „einkaufen großteils im Internet“ stattfinde. Für Ried ist diese Aussage so nicht haltbar. In einem auch an die Medien weitergeleiteten Schreiben an den OB hält er fest: „Mehr als 90 Prozent aller Güter werden nach wie vor vom stationären Einzelhandel distribuiert“. Daher müsse es im Interesse aller sein, den weiteren Vormarsch digitaler Handelskonzerne „mit ihren schädlichen Auswirkungen auf Städtebau, Arbeitsbedingungen und die Umwelt“ zu stoppen.

Ried fordert von der Stadt im geplanten Innenstadtdialog konkrete Vorschläge, wie etwa die Belastung der Bürger durch die steigende Anzahl an Pakettransportern reduziert werden könne, die in direktem Zusammenhang mit dem Internet-Handel stünden. Die Emissionen kämen „immer mehr von wenigen Vielfahrern, nicht von den Menschen, die aus dem Umland nach Ulm zum Einkaufen fahren.“ Czisch erklärte daraufhin, dass gerade deshalb über neue Geschäftsmodelle und Kooperationen im Rahmen des Dialogs gesprochen werden soll, da ansonsten „die globalen Spieler das Spiel“ übernehmen.