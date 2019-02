Innenstadt Ulm „Verkauf dein Auto.de“ zieht in ehemaliges Café „Bel Ami“

Ulm / Jana Zahner

Das Café „Bel Ami“ hat das Gebäude in der Frauenstraße 56 verlassen. Der Gebrauchtwagenankauf „Verkauf dein Auto.de“ zieht derzeit ein.

Eine Leuchtschrift ist schon an der Hauswand angebracht, im Ladeninneren wird offensichtlich noch umgebaut: Wo vergangenes Jahr im Café „Bel Ami“ noch Kaffee und Speisen vom Balkan verkauft wurden, soll nun ein Unternehmen für Gebrauchtwagenankauf entstehen. „Verkauf dein Auto.de“ prangt seit Anfang der Woche in grün-weißen Lettern an der Frauenstraße 56. Im Internet ist unter der namensgebenden Webadresse nichts zu finden. Mit dem Unternehmen „Wir kaufen dein Auto.de“, das auch eine Filiale in Senden hat, scheint die Neueröffnung nichts zu tun zu haben. Auch Citymanager Henning Krone ist das Unternehmen unbekannt.

Standort befindet sich in Planung

Das Klingelschild verrät: „Verkauf dein Auto.de“ gehört Lezan Baziani, ebenfalls Inhaber eines Barbershops in der Frauenstraße. Zum Unternehmen könne er im Moment noch wenig konkretes berichten, sagt Baziani auf Nachfrage durch unsere Redaktion. „Es ist alles noch in der Planungsphase.“ Die Webseite befinde sich derzeit im Aufbau, man hoffe auf eine Eröffnung in der nächsten Woche. Auch ein Standort in Neu-Ulm sei geplant, sagt Baziani.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: