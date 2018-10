Veranstaltung Initiative Ulm Digital startet Vortragsreihe

Ulm / cl

Vor zwei Jahren hat sich die Initiative Ulm Digital gegründet – mit dem selbst verkündeten Ziel, nicht nur über die Digitalisierung zu reden, sondern auch praxisnah zu arbeiten. Gesprochen wird zunächst aber trotzdem: In der Reihe „Digital Konkret – 10 mal 10 Minuten Impulsvorträge“. Die Auftaktveranstaltung findet am kommenden Dienstag, 9. Oktober, in der Schalterhalle der Sparkasse Ulm (Neue Straße 66) statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wie gehen Unternehmen, Einrichtungen und Privatmenschen mit der digitalen Transformation um? Davon werden in den kurzen Impulsvorträgen berichten:

Stefan Bill, Sparkasse Ulm

Gunter Czisch, Oberbürgermeister Stadt Ulm

Jan Stefan Roell/ Thomas Herrmann, Zwick Roell

Harald Seifert, Seifert Logistics Group

Gerhard Kaminski, Schwenk Zement

Ralph Ehmann, IWL

Clemens Keller, Seeberger

Otto Sälzle/ Jonas Pürckhauer, IHK Ulm

Thomas Brackvogel, Neue Pressegesellschaft

Prof. Frank Kargl, Universität Ulm

Heribert Fritz, Vorsitzender der Initiative, führt in die Veranstaltung ein. Bei den Kurzvorträgen geht es um drei Fragen: Was ist im Unternehmen bisher im Umfeld der digitalen Transformation geschehen und welche Ziele werden dabei verfolgt? Gibt es digitale Leuchtturm-Projekte? Wie geht es im Unternehmen weiter und was verändert sich dadurch?

Unternehmer und Entscheider sollen so von den Erfahrungen und Plänen der anderen profitieren. Im nächsten „10 mal 10“ in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte soll es dann um die Folgen, Zwänge und Erleichterungen der Digitalisierung für Singles, Senioren und Familien gehen. Die Liste der alltäglichen Dinge, die mittlerweile digital genutzt werden, sei lang. Themen unter anderem: Singlebörsen, Urlaubsbuchungen, Freizeit, öffentlicher Nahverkehr, Schriftverkehr mit Behörden, Einkaufen, Lernen, Ausflüge und Gesundheit.

Info Leser der SÜDWEST PRESSE können 10 x je 2 Karten für einen garantierten Sitzplatz gewinnen: Melden Sie sich heute zwischen 14 und 15 Uhr unter Tel. (0731) 156 159.