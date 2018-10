Zukunftskongress Ingenics als Taktgeber für Industrie 4.0

Ulm / Sarah Pirker

Unter dem Motto „Digitale Transformation in der Praxis“ hat das Ulmer Planungs- und Beratungsunternehmen Ingenics nun im Congress Centrum zum 18. Mal die Ulmer Gespräche veranstaltet. Schwerpunkt war die Präsentation konkreter Beispiele zum sonst eher abstrakten Thema „Digitale Transformation“.

Einleitende Impulse zur „Smart Factory“, der roboterbasierten Fabrik der Zukunft, gab Vorstandsmitglied Marc Wucherer von Bosch Rexroth. Außerdem referierte Christian Möhring, Web und Digital Manager bei Ikea Deutschland, zur Frage, wie ein Unternehmen auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren kann. Diese spielten im Ansatz der Industrie 4.0 eine große Rolle. Laut Möhring wollten Kunden heutzutage jeden Tag im Jahr rund um die Uhr und überall mit einem Unternehmen in Kontakt treten können. Um diesen Wunsch erfüllen zu können, habe Ikea sich verändern müssen und müsse das auch weiterhin tun.

Der Internetauftritt spiele dafür eine wichtige Rolle: „Unser Ziel war es, die Website in jeder Kommunikation in den Mittelpunkt zu stellen.“ Sie solle nun digital umsetzen, was in der Filiale bereits funktioniere: „Morewants“ kreieren, Momente, in denen sich der Kunde zum Kauf einer Ware entscheidet, obwohl er das nicht vorhatte. Um Begeisterung für seine Produkte auszulösen, habe das Unternehmen nicht nur die App und die mobile Website optimiert und den Auftritt in sämtlichen sozialen Medien, es binde auch Virtual Reality mit ein. Diese ermögliche Kunden in der Filiale, ausgestellte Räume nach ihren Wünschen zu ändern. „Mehrgleisigen Vertrieb“ nennt die Fachwelt das.

Vertiefende Workshops

Im Anschluss an die Vorträge gab es in diesem Jahr die Möglichkeit, in Workshops mit Experten das Gehörte zu vertiefen. Weil das Thema so komplex ist, hätten sich Besucher das gewünscht, erklärte Vertriebschef Andreas Hoberg von Ingenics. Die digitale Transformation beschäftigt das gastgebende Unternehmen schon lange und ist seit mehr als vier Jahren Schwerpunkt seiner Beratung. Ingenics profitiere dabei auch vom Wachstum und Wissenschaftsstandort der Region.

Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen aber auch als Motor vor Ort, mit einem Umsatzziel von 60 Millionen Euro 2018. Das sind 4,4 Millionen mehr als im Vorjahr. „Und das werden wir auch erreichen“, ist Herkommer sicher. Die Mitarbeiterzahl steige dazu um sechs Prozent von 515 auf 540. Ein Trend, der sich fortsetzt: Die Effizienzsteigerungsbranche, zu der auch Ingenics gehört, profitiere eher von der Digitalisierung.