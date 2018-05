Feier Infos und Vortrag zu 70 Jahre Israel

Ulm/Neu-Ulm / cst

Anlässlich der 70-Jahrfeiern der Staatsgründung Israels lädt die Deutsch-Israelische Gesellschaft ein: am morgigen Samstag von 9 bis 15 Uhr zum Infostand in die Platzgasse. Am Dienstag, 8. Mai, berichtet – in Zusammenarbeit mit der DAV-Sektion Neu-Ulm – Extremwanderer Christian Seebauer über seinen „Israel Trail mit Herz“ in der Kletterhalle (19 Uhr). Am 14. Mai folgt eine Konzertlesung in der Synagoge am Weinhof: „Der Stolperstein“ von Rudi Raab und Julie Freestone. Beginn: 19.30 Uhr. Aus Sicherheitsgründen muss man sich anmelden, Tel. (0731) 14 07 19-21.