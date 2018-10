BIZ Infos über Baustudium

Ulm / swp

Im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in der Wichernstraße geht es am Donnerstag, 25. Oktober, um ein Studium an der auf Bauwesen spezialisierten Hochschule Biberach. Prof. Florian Schäfer stellt vor allem den Studiengang Projektmanagement vor. Dazu gehören die Koordination, Organisation und Steuerung von komplexen Bauprojekten mit Ingenieurwissen und so genannten Managementkompetenzen. Die Veranstaltung im BIZ beginnt um 15 Uhr – auch mit Studenten, die dabei nicht zuletzt über ihre Auslandserfahrungen berichten. Allen, die an einem Studium um Biberach interessiert sind, bietet sich also die Gelegenheit zum Austausch mit Lehrenden und Studierenden.