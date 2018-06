Infostand Debatte um den sinnlosen Krach

Ulm / sto

Lärmgegner, Umweltschützer und Fahrradfahrer diskutierten mit Oststadtbewohnern. Gelbe Karte für auf dem Gehweg geparkte Autos.

Lärm macht krank, kann Hörschäden herbeiführen und soll sogar für Herz-Kreislauf-Krankheiten mitverantwortlich sein. Wie viel Lärm vertragen die Stadt Ulm und ihre Bewohner? Darum ging es am Samstag am Informationsstand am Willy-Brandt-Platz vor dem Supermarkt. Mit dabei waren der BUND, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und der Verein „Leben in der Stadt“.

Der Stand war stets gut besucht und die Akteure immer im Gespräch mit den Oststadtbewohnern. „Die meisten Leute stören sich an hupenden Autos und vor allem an getunten Poser-Fahrzeugen, die in der Nacht voll aufdrehen“, berichtete Albrecht Weber vom BUND. In den vergangenen Jahren habe die Lärmbelästigung durch die „Tunerfraktion“ und durch Motorräder stark zugenommen. „Das muss sich wieder ändern.“

„Jeder Verkehrsteilnehmer soll seinen Platz haben“

Heidi Sayle vom VCD ergänzte: „Mir hat eine Anwohnerin der Neuen Straße berichtet, um welche Uhrzeit welche Krawallmacher vorbeifahren. Sie könne die Uhr danach stellen.“ Der VCD vertritt die Interessen aller Verkehrsteilnehmer und hat das Ziel des friedlichen Miteinanders. „Jeder Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und der öffentliche Nahverkehr, soll seinen Platz haben“, findet Heidi Sayle. Sie verteilte gelbe Karten an auf Rad- und Gehwegen geparkte Autos. Denn der Fußweg solle frei bleiben für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen, und deshalb bittet der Verkehrsclub um Rücksicht und Respekt vor Fußgängern und Radfahrern. „Jedes Fahrzeug hat seine Daseinsberechtigung“, sagte Heidi Sayle. Das Auto sei notwendig, nur sollte es leise und umweltfreundlich sein und sein Fahrer auf die anderen Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen.

Den VCD gibt es seit 1986, er ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation mit dem Ziel der umweltverträglichen, sicheren und gesunden Mobilität. Er hat seinen Sitz in Berlin, und Heidi Sayle ist für Ulm und den Alb-Donau-Raum zuständig.

Ursula Girmond vom Ulmer Verein „Leben in der Stadt“ hatte sogar ein Lärmmessgerät mitgebracht. „Da können die Leute sehen, wie schnell der Lärmpegel überschritten wird. Wenn die jungen Fahrer mit ihren getunten Autos sinnlos Krach machen, dann schaden sie nicht nur den Anwohnern, sondern auch sich selber.“

Sie seien am meisten dem Lärm ausgesetzt und könnten sich Hörschäden zufügen“, warnte Ursula Girmond. „Wir sind hier, um die Leute auf die Lärmproblematik aufmerksam zu machen, und ich bin überrascht, wie viele Menschen unseren Infostand besucht haben.“

Lastenfahrrad präsentiert

Ein leises und umweltfreundliches Verkehrsmittel hatte der ADFC dabei. Radfahrtrainer Peter Beckmann präsentierte sein strombetriebenes Lastenfahrrad. Er benutzt es seit einem Monat. „Ich war damit bei Veranstaltungen, beim Wertstoffhof in Grimmelfingen und erledige damit die Einkäufe.“

Das Besondere an dem Rad ist, dass die Ladefläche nicht am Fahrrad angehängt, sondern zwischen Sattel und Hinterrad montiert ist. Dadurch ist das Gewicht gleichmäßiger verteilt.

„Damit könnte ein Paketausfahrer oder ein Handwerker zu seinen Kunden innerhalb der Stadt fahren. Wir können uns durchaus einen Verleihservice bei Einkaufszentren vorstellen“, sagte Beckmann. „Wir wollen, dass die Stadtbewohner so viel wie möglich mit dem Fahrrad erledigen, auch die Familieneinkäufe.“