Parlament Info zur Europawahl für Studenten

Ulm/Neu-Ulm / swp

Das Europäische Parlament will mit seiner Kampagne „Diesmal wähle ich“ bereits auf die nächste Europawahl am 26. Mai 2019 aufmerksam machen. Im Rahmen einer deutschlandweiten Infokampagne an Universitäten macht das Verbindungsbüro des EU-Parlaments nächste Woche in Ulm/Neu-Ulm Station. Der Fokus liegt überhaupt auf jungen Menschen, die zum ersten oder zweiten Mal an einer solchen Wahl teilnehmen können.

Auf dem Campus informieren

Start ist zunächst am Montag in Eichstätt, bevor die Uni-Tour dann am Dienstag, 30. Oktober, an der Hochschule Neu-Ulm ankommt, mit einer Präsentation im Mensa-Foyer von 9.30 bis 16 Uhr.

Tags darauf – also am Mittwoch, 31. Oktober – geht es an die Universität Ulm, ebenfalls mit einer Präsentation im Foyer der Mensa von 9.30 bis 16 Uhr.

Das Verbindungsbüro will mit der Aktion diesmal Studierende direkt auf dem Campus ansprechen und über die Europawahl und die Arbeit des europäischen Parlaments informieren. Im November sind weitere Stationen in Augsburg, Stuttgart, Bayreuth und Heidelberg geplant.