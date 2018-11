Wohnungsbau Info-Tag für Bauwillige

Ulm / Chirin Kolb

Wer in einer Baugemeinschaft baut, kann häufig seine Wünsche besser verwirklichen, kennt seine Nachbarn schon vor dem Einzug und kommt meist günstiger weg. Dafür sind Aufwand und Verantwortung höher. Die Stadt Ulm möchte dieses Modell fördern. Sie bietet Infoveranstaltungen an wie vor einem Jahr im Stadthaus und am 1. Dezember in der vh (siehe Infokasten), hat bei Jochen Aminde, dem persönlichen Referenten des Baubürgermeisters, eine Kontaktstelle eingerichtet. Und sie will Baugemeinschaften bei der Bauplatzvergabe berücksichtigen.

Bewerben mit Nutzungskonzept

In Frage kommen die Baugebiete am Safranberg, Weinberg auf dem Eselsberg sowie Egginger Weg. Der Vergabeprozess für den Safranberg soll Mitte Dezember starten. Dort sind Baufelder für Bauträger und andere Investoren vorgesehen sowie Baufelder für Baugemeinschaften, sagt Aminde. Letztere sollen „über eine Art Konzeptvergabe“ zum Zug kommen. Das heißt, die Bauwilligen bewerben sich für ein Grundstück mit einem Nutzungskonzept. „Dabei geht es nicht um Grundrisse oder Fassaden.“ Sondern beispielsweise um Gewerberäume im Erdgeschoss, Wohnungsgrößen, Gemeinschaftsflächen.

Wichtig sind der Stadt für die künftigen urbanen Gebiete mehrere Kriterien. „Oberste Priorität hat bezahlbarer Wohnraum.“ Eine große Rolle spielt aber auch Vielfalt: architektonisch, konzeptionell, sozial, funktional. Ein Beispiel: Gewünscht sind nicht nur Wohnungen, sondern ein Mix mit Büros, Praxen, Räumen für soziale Einrichtungen oder das Viertel. Nicht jeder Bauwillige kann alle Kriterien erfüllen, muss es auch gar nicht. Aminde vergleicht es mit einem Blumenstrauß: Ein paar der Blumen, die die Stadt gern hätte, sollte der Bewerber mitbringen.