In der Corona-Krise greift die regionale Metall- und Elektroindustrie verstärkt auf Instrumente wie Kurzarbeit zurück, um die finanziellen Folgen weggebrochener Aufträge und Umsätze abzumildern. So wurde die Kurzarbeit in Ulm, Alb-Donau und Biberach von verschwindend geringen Werten im Frühjahr...