Alte Musik Incanto Corale im Ulmer Stadthaus

Ulm / Burkhard Schäfer

Schon das starke Auftaktkonzert des Festivals „Jerusalem“ mit dem Jerusalem Baroque Orchestra am Samstag im Stadthaus war gespickt mit Raritäten, die man auf der Bühne selten zu hören bekommt. Mit wahrhaft „unerhörten“ Preziosen ging es am Sonntag weiter. Da stand jedoch die Romantik und nicht mehr das Barockzeitalter im Mittelpunkt. „Franz Schubert und Zeitgenossen – Psalmvertonungen und Lieder“ hatte das Ingolstädter Vokalensemble Incanto Corale unter der Leitung von Franz Raml, Clemens Morgenthaler (Bariton), Ulrike Neubacher (Harfe) und Walter Sittler (Sprecher) ihr Gastspiel überschrieben. Das Konzert zeigte, wie nah sich der jüdische Synagogengesang und das christliche Lied einst standen.

Im frühen 19. Jahrhundert, also just zu Schuberts Zeit, hatten sich beide Konfessionen aufeinander zubewegt, zumindest musikalisch. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der jüdische Kantor Salomon Sulzer. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Synagogengesang zu modernisieren und an die westliche Kunstmusik zu adaptieren, wie Günther Gründsteudel im Programmheft schreibt.

Harmonisch kühn

Das Resultat: „Schir Zion“ (Gesang Zions), ein alle Gebete des Jahreskreises umfassendes Sammelwerk. Sechs Wiener Komponisten steuerten Werke bei, darunter Franz Schubert und Josef Fischhof. An erster Stelle aber stand Sulzer selbst, dessen „Abendgebet für Schabbat“ den Reigen eröffnete. Auch die beiden folgenden Stücke aus der Sammlung, Schuberts „tow l’hodos la adonoj“ (Psalm 92) und Fischhofs „adonoj moloch“ (Psalm 93), zeigten aufs Schönste, wie sehr damals die Romantik Einzug in die Gotteshäuser gehalten hatte.

Dem hervorragend disponierten Kammerchor mit Franz Raml, auch am Hammerflügel, und Bariton Clemens Morgenthaler war es zu verdanken, dass die Vertonungen, vorab rhetorisch versiert gelesen von Walter Sittler, einen Zauber entfalteten, dem man sich kaum entziehen konnte.

Von Schubert waren aber auch weltliche Werke zu hören, unter anderem die großartige „Hymne an den Unendlichen“ nach einem Gedicht von Schiller und das harmonisch kühne Chorlied „Gott im Ungewitter“ (Text: Johann Peter Uz). Mit der Harfenistin Ulrike Neubacher hatten sich die Ausführenden ihren Trumpf bis ganz zum Schluss aufgehoben. Für die drei letzten Werke des Abends – Psalm 100 und „Pour Mariages“ von Samuel Naumbourg und Psalm 122 von Jaques Fromental Halévy – kam sie auf die Bühne, um im Zusammenspiel mit den übrigen Musikern dieses starke Konzert mit Seltenheitswert zu krönen.