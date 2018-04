Internationalität In Ulm gibt es eine Internationale Botschaft

Ulm / Ulrike Schleicher

Wieder ein Container. Vermutlich der Auftakt zu der – gefühlt – 1000. Baustelle in Ulm. Das haben sich viele gedacht, die in den letzten Tagen den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz passiert haben. Ganz falsch liegen sie damit nicht. Nur wird nicht gebaggert und gebuddelt, sondern es wird geredet, gelacht, gesucht und gefunden. „In gewisser Weise ist das hier auch eine Baustelle“, meint OB Gunter Czisch, der sich auf einer blauen Bank im stylisch eingerichteten Container. niedergelassen hat. „Eine Baustelle für den Dialog in unserer Stadtgesellschaft nämlich.“

Wie bereits mit der bunten Plakateaktion im Februar ist am Donnerstagabend die Kampagne „When I think about Ulm“ (Wenn ich an Ulm denke) der Internationalen Stadt auf kreative Art fortgesetzt worden. Dieses Mal mit der „Internationalen Botschaft“, dem Container, im Herzen der Stadt. Sie soll bis einschließlich 4. Mai Anlaufstelle sein.

„Zum einen, um den internationalen Ulmern unser Angebot vorzustellen“, erläutert Elis Schmeer, Leiterin der Koordinierungsstelle Ulm: Internationale Stadt. Zum anderen, um Leute zu vernetzen. Alte mit jungen Ulmern, eingesessene mit neuen Bürgern, die von überall her kommen, hier studieren, hier arbeiten, geflüchtet sind, schon lange da sind oder erst ganz kurz.

Wie das gehen soll, konnte man gestern schon betrachten. Auf einem Brett hingen viele Zettel – Angebote und Gesuche von Leuten. „Suche Mountainbike-Tour, biete Kässspätzle essen.“ Oder „Suche Deutschkurs am Abend.“ Oder: „Unsere Firma braucht dringend mehrsprachige Mitarbeiter.“ Oder auf Englisch: Wer hat Lust zum Basketball spielen?“

Analog und digital gehören zusammen, sagen die Macher: Die Anzeigen können natürlich auch online aufgegeben werden und sind auf der Wetterfahne auf dem Dach der Botschaft als Botschaft an die Ulmer zu lesen. Ein hübsches Detail: „Die Fahne wird in die Richtung gedreht, aus der die Leute kommen“, erklärt Petra Schmitt von der Agentur Hahn 15, die sie zusammen mit Martin Leibinger macht und die für die Konzeption verantwortlich zeichnet. Czisch ist begeistert. „Das ist eine positive Sache, die der Stadt gut tut.“ Ulm brauche unbedingt mehr solcher temporären, kreativen Orte.