Sozialleistung In Ulm gibt es deutlich weniger säumige Eltern

Ulm / Verena Schühly

Das Thema Unterhaltsvorschuss sorgt derzeit für Schlagzeilen: Laut Bundesfamilienministerium ist im vergangenen Jahr die Rückholquote von zuvor 19 auf 13 Prozent gesunken. In Ulm hingegen sieht die Quote besser aus: Sie liegt bei 22 Prozent, allerdings lag sie vorher bei rund 37 Prozent.

Der Unterhaltsvorschuss ist eine Sozialleistung für Alleinerziehende, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Die Kommunen übernehmen es, das Geld – nach Möglichkeit – von den säumigen Zahlern zurückzuholen.

Sven Peters, Fachkoordinator Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss, hat kürzlich im Gemeinderat über die aktuellen Entwicklungen berichtet – und den erwarteten Rückgang. Grund dafür ist die Gesetzesänderung Mitte 2017: Die Zahlen haben sich verdoppelt, weil nun Kinder bis zur Volljährigkeit Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Früher lag das Höchstalter bei zwölf Jahren. Für Ulm bedeutet das: Bis 2016 gab es rund 450 so genannte Zahlfälle, seit 2017 sind es rund 900.

Dadurch hat sich laut Peters auch der Forderungsbestand erhöht. Am 31. Dezember 2016 waren knapp drei Millionen Euro offen; im Oktober 2018 waren es knapp 4,2 Millionen Euro. Von dieser Summe wurde eben gut ein Drittel eingetrieben, also rund 1,6 Millionen Euro – aber 2,6 Millionen Euro blieben in der Vollstreckung, konnten also nicht eingefordert werden. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor.

Die Stadt Ulm hat als Reaktion auf die Gesetzesänderung in der Unterhaltskasse das Personal von vier auf acht Stellen aufgestockt. Laut Peters überprüfen die Mitarbeiter regelmäßig die offenen Forderungen und mahnen pro Monat mehr als 100 säumige Zahler an. Die Titel verfallen nicht. Außerdem prüft die Stadt, ob sich ein weiteres Aufstocken des Personals rechnet durch den zu erwartenden höheren Rückgriff.