Gericht In der Küche abgewogen, verpackt und parfümiert

Ulm / Hans-Uli Mayer

Für den ersten Verhandlungstag war vor dem Schöffengericht des Ulmer Amtsgerichts nur die Verlesung der Anklageschrift vorgesehen. Ein kurzer Prozess war es dennoch nicht, weil die Liste der Vorwürfe gegen einen 42-jährigen Mann aus Nigeria ziemlich lang ist. In Hand- und Fußfesseln vorgeführt folgte der Mann aufmerksam den Ausführungen des Staatsanwaltes, der jeden einzelnen Fall des Drogenhandels aufführte.

Insgesamt umfasst die Anklageschrift 107 Einzelfälle, in denen der Mann mit zwei weiteren anderweitig verfolgten Männern jeweils in der Küche seiner Privatwohnung in der Weststadt kleine Mengen von fünf bis zehn Gramm Marihuana abwog, verpackte und anschließend sogar parfümierte, damit die Droge nicht an ihrem verräterisch-süßlichen Duft erkannt werden konnte.

Das Gramm gab es für zehn Euro, der Zeitraum des in weiten Teilen als gewerbsmäßig eingestuften Handels reicht bis Jahresbeginn 2015 zurück. 2017 war dann auch die Polizei auf den schwungvollen Handel mit Kleinstmengen aufmerksam geworden und hatte eine Vertrauensperson auf den Nigerianer angeetzt, dem der schließlich in vielen Einzelfällen Marihuana verkauft hat.

Auch größere Mengen besessen

In zwei Sonderfällen soll der Mann auch größere Mengen besessen haben: einmal 500 Gramm und einmal ein Kilogramm, das er für den Preis von 7000 Euro angeboten aber nicht verkauft bekommen haben soll. Die Vielzahl der Geschäfte wurde im Viertel zwischen Wagner- und Wörthstraße abgewickelt.

Zu den Drogendelikten kommt ein zweite Anklage hinzu, die mit der ersten verbunden wurde und in ein- und demselben Prozess verhandelt wird. Bei der Festnahmen hat die Polizei auch ein Handy sichergestellt, auf dessen Speicher drei kinderpornografische Videos gefunden wurden. Pikant ist dabei, dass er diese Filme per WhatsApp von einer Freundin zugesandt bekommen hat.

Der Prozess wird kommende Woche mit ersten Zeugen fortgesetzt. Der Angeklagte hat neben einem Pflicht- auch einen Wahlverteidiger.