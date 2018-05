Natur In der Donau schwimmt viel Müll

Ulm/Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Wolfram Nikolai rudert seit Jahrzehnten auf dem Fluss. Er zieht jede Menge Unrat aus dem Wasser.

Die Ausbeute, die Wolfram Nikolai in seiner Kiste dabei hat, ist bunt und vielfältig: Schnaps- und Bierflaschen, Haarspray- und Fugenschaumdosen, Getränke-Tetrapacks und vieles mehr. „Das ist nur die Spitze des Eisberges, sagt der bald 75-Jährige, der seit Ende der 60er-Jahre auf der Donau rudert. Kein Wunder, ist er auch Mitbegründer des Ruderclubs „Donau 2000“. Seit Jahren zieht er beim Rudern jede Menge Unrat aus dem Fluss. „Die Disziplinlosigkeit und der sorglose Umgang mit unserer Natur werden immer schlimmer.“

Der Neu-Ulmer beobachtet an beiden Ufern jede Menge Menschen, die den Dreck gedankenlos in den Fluss werfen. Spreche er jemanden an, pralle das am Kritisierten ab. Weswegen es Nikolai auch schon gar nicht mehr tut. Im Herbst 2016 hat er sich hingesetzt und dem Ulmer OB Gunter Czisch einen Brief geschrieben und ein paar Bilder beigefügt: „Was sich da an Unrat auf dem Fluss ansammelt, ist unglaublich. Eine ganze Armada von Bier-, Wasser-, Cola-, Limo-, Wein-, Essig- und Ölflaschen, Plastiktüten und Dosen aus Blech, Plastik oder Pappe, die immer wieder ans Boot oder die Ruder rumpeln und nicht selten zu Beschädigungen führen.“

Auch jede Menge Semmeln als Entenfutter finde er. Und das trotz des Fütterungsverbots am Ulmer Ufer. Manchmal kämen ihm ganze Teppiche alter Semmel entgegen. Der Ulmer OB habe auch prompt geantwortet und versichert, dass es verstärkte Kontrollen und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit geben werde. „Dass sich wirklich etwas zum Besseren gewendet hat, kann ich nicht feststellen“, sagt Wolfram Nikolai. Die Donau diene vielen Zeitgenossen immer noch als Müllhalde. „Das ist zuweilen nur noch eklig“, schüttelt sich Nikolai. Er glaubt, dass die beiden Stadtverwaltungen in Ulm und Neu-Ulm resigniert haben. „Da tut sich nicht wirklich etwas.“

Es gibt auch andere Leser der SÜDWEST PRESSE, wie zum Beispiel Gudrun Vogel, die die Verschmutzung der Gewässer beklagen. Sie hat unserer Redaktion Bilder aus dem Naturschutzgebiet Gronne bei Wiblingen geschickt, einem seenartigen Altarm der Donau. „Große Brote, Plastiktüten – es ist furchtbar.“ Auch eine Leserin aus Ludwigsfeld hat sich diese Woche gemeldet: Seit am Ludwigsfelder Badesee eine Grillzone eingerichtet wurde, sei auch dort jede Menge Dreck zu finden.

Wer kontrolliert – und wie?

Die Stadt Neu-Ulm kontrolliere vor allem die Badeseen, sagt Pressesprecherin Sandra Lützel. Einen richtigen Gewässerwart habe die Stadt nicht. Die Kontrollen werden vom Baubetriebshof durchgeführt. Für die Donau, so Lützel, sei die Stadt nicht zuständig. Das sei Sache des Wasserwirtschaftsamts. Dort hat man allerdings in erster Linie die Wasserqualität im Blick, aber auch die Verschmutzung. Abteilungsleiter Gunter Wölfle: „Jeder kann uns oder der Polizei seine Beobachtungen melden. Darüber sind wir sogar froh.“

Ähnlich die Auskunft aus Ulm: Abfälle in der Donau, so Rainer Türke von den Bürgerdiensten, gehörten nicht zum Aufgabenkatalog des kommunalen Ordnungsdienstes. Dass die Verschmutzung so schlimm sei, „ist bei uns noch nicht angekommen“.