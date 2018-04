Stadtbild In der Büchsengasse ist ein Juwel entstanden

Ulm / Ulrike Schleicher

In der Büchsengasse hat Architekt Jörg Schmitz ein Ensemble aus dem 15. und 17. Jahrhundert restauriert. Die Denkmalstiftung des Landes hat es ausgezeichnet.

Lauter Überraschungen: Von der Renaissance-Fassade angefangen bis in jedes Stockwerk, in jeden Winkel und aus jedem Fenster eröffnet das historische Gebäude aus dem 15. und 17. Jahrhundert in der Büchsengasse Ein- und Ausblicke, die bezaubern: Türen mit alten, fein geschmiedeten Beschlägen und Griffen, breite Eichendielen, feinster noch erhaltener Kalkputz, eine Skizze der Dreifaltigkeitskirche an der Wand, vermutlich um das Jahr 1617 entstanden, die Dächer von Ulm mit dem Münster.

Eine ungewöhnliche Geschichte

Fasziniert davon ist aber nicht nur der für die Restaurierung verantwortliche Ulmer Stadtbildpfleger und Architekt Jörg Schmitz, der voller Freude durch den Gebäudekomplex führt. Auch bei anderen löst er Begeisterung aus. Zum Beispiel bei der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, die das Haus zum „Denkmal des Monats April“ erkoren hat: „Damit trägt die Denkmalstiftung Baden-Württemberg dem Mut und dem hohen finanziellen Engagement des Bauherrn Rechnung, eines der ältesten Häuser Ulms zu sanieren und dort Wohn- und Büroräume zu schaffen“, heißt es in der Würdigung, die auch auf die ungewöhnliche Geschichte des Hauses verweist.

Diese könnte aus einem Buch stammen: Eine reiche Ulmer Bürgerin möchte 1970 eines der ältesten Häuser Ulms sanieren, kriegt sich ob Nachtspeicheröfen, PVC-Böden und anderer dilettantischer Konzepte mit der Denkmalpflege in die Wolle, bricht alle Modernisierungen ab und lässt das Haus 55 Jahre lang leer stehen. Während des Dornröschenschlafs mitten im Ulmer Zentrum verfällt das Gebäude. Stadtbildpfleger Jörg Schmitz tritt auf den Plan: Die Stadt veranlasst eine Notsicherung der Fassade.

Die reiche Frau verstirbt, ihr Erbe vermacht sie mangels Nachkommen ihrem Rechtsanwalt. Der weiß nichts mit dem Haus anzufangen, meldet sich bei Schmitz, der bekannt ist für sein Faible für historische Gebäude. „Keine Sekunde habe ich gezögert“, sagt er. 2015 hat er das Haus gekauft. „Es wurde genau unter die Lupe genommen.“ Das war notwendig, aber auch frustrierend, denn das Ausmaß der Schäden war immens. Weshalb auch die Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro nur durch einen Wechsel des Eigentümers zu verkraften war: Der Schwiegervater Schmitz’, Apotheker Dieter Benz, erwarb es und investierte sein Privatvermögen.

Zwei Jahre lang nahmen es Handwerker mit „viel Sachverstand“ unter ihre Fittiche. „Alles, was irgendwie ging, haben wir erhalten“, sagt Schmitz und zeigt auf die Originalbalken, den Putz, der oft nur ausgebessert wurde, die dicken Eichendielen. „Sogar die Farben, etwa das grüne Malachit – eine Farbe von einem Halbedelstein – haben wir gelassen.“ Schmitz schließt Türen auf, Treppen führen in lichte Räume, es geht über 450 Quadratmeter nach rechts, nach links, nach oben über drei Stockwerke. Ein Gang durch die Geschichte: Der aus dem Jahr 1408 stammende rückwärtige Teil entstammt teilweise noch der Gotik. Die Farben der Balken wechseln wie die des Putzes, die Decken sind mal aus schweren Holzkassetten, mal mit Stuck verziert. Ein Raum ist besonders groß, die Decken sind hoch. „Vermutlich haben hier mal Offiziere gewohnt und hatten hier eine Art Treff“, meint Schmitz. Der Büchsenstadel, wo einstmals Gewehre gelagert wurden, ist ja nicht weit. In der Zeit des Barock hingegen soll ein jüdischer Apotheker dort gewohnt haben. Schmitz lässt das Haus seine Geschichten erzählen: „Man muss sich zurücknehmen. Sonst zerstört man alles.“