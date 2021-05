3400 Impfdosen zusätzlich hat Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) dem Impfzentrum Ulm versprochen. Geliefert würden sie Mitte/Ende dieser Woche, sagte der in Baden-Württtemberg für die Impfkampagne zuständige Minister am Dienstag in Stuttgart.

Mehr als ein Trostpflaster ist das jedoch ni...