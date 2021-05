Weniger Impfstoff für das Zentrale Impfzentrum in Ulm (ZIZ), drohende Terminabsagen und Verunsicherung – am Montag hatte eine Brandbrief der Verantwortlichen des ZIZ in der Ulmer Friedrichsau die Verantwortlichen Im Stuttgarter Sozialministerium aufgerüttelt, wo die Verantwortung für eine etwai...