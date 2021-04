Am Freitag lädt Baden-­Württembergs Sozialminister Manne Lucha zum Impfgipfel. Endlich möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen: Vor allem auf diesem Weg will die Regierung die Corona-Pandemie nun in den Griff bekommen, obwohl es bislang immer wieder hakt. Nach den Impfzentren haben vo...