Rund um den Start des Zentralen Impfzentrums in Ulm (ZIZ) hatte es in puncto Terminvergabe und Anmeldung Fragen gegeben - etwa, wieso Bürgerinnen und Bürger so lange in der Warteschlange der Hotline 116 117 hingen; oder wieso die Termine in Ulm schon sofort ausgebucht waren.

Termine für das Impfzentrum Ulm offenbar online buchbar