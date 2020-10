Wer beschließt, sein Wohneigentum auf eigene Faust zu verkaufen, sollte die Zeit im Blick behalten. Durchschnittlich sei mit einigen Monaten Vorbereitungszeit zu rechnen, wie Michael Motaln, Leiter der Volksbank Immobilien Ulm, Hausverkäufern rät.

Unterlagen mit Aussagekraft

„Stellen Sie sicher, alle notwendigen Dokumente parat zu haben.“ Dazu gehören Grundrisse, die den Jetzt-Zustand präsentieren, ebenso wie ein Grundbuchauszug. Eventuell vorhandene Belastungen und Rechte Dritter sind darin aufgeführt. Ein Flurkartenauszug darf ebenso wenig fehlen wie Baupläne. Bei Bauplätzen gilt es, das Baurecht nachzuweisen, ebenso sollten Sanierungsnachweise beigefügt werden. Bei Eigentumswohnungen braucht man Teilungserklärungen, Abrechnungen und Protokolle von Eigentumsversammlungen. „Schlecht lesbare Grund­risse oder nachträglich eingekritzelte Umbauten können potentielle Käufer vergraulen. Lassen Sie unbrauchbare Unterlagen von Architekten, Bauzeichnern oder Grafikdesignern nacharbeiten“, empfiehlt Motaln.

Exposé mit Aussagekraft

In der Immobilienanzeige müssen Angaben zum Energieverbrauch enthalten sein. Der Verkäufer benötigt zudem einen Energieausweis. Im Exposé stehen dann alle wichtigen Daten und die laufenden Betriebskosten. „Angeln Sie sich Ihre Interessenten mit der Beschreibung des Wohnumfeldes: Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten oder öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Jetzt geht es darum, das Wohneigentum nicht unter Wert zu verkaufen. Stellen Sie sich auf eine objektive Präsentation ein und helfen Sie dem Interessenten dabei, sich in Gedanken selbst einzurichten. Käufer kaufen nicht, was wahr, sondern was sein könnte“, gibt der Immobilienexperte zu bedenken. Ein frisch gemähter Rasen, helle Räume und ein paar Blumen auf dem Esstisch schaffen eine Umgebung, in der sich potentielle Käufer direkt heimisch fühlen. Bei einem Geschäft dieser Tragweite gilt es, auf Nummer sicher zu gehen. „Kann sich der Interessent die Immobilie leisten? Lassen Sie sich die Finanzierungsbestätigung oder einen Eigenkapitalnachweis zeigen.“ Ist ein passender Käufer gefunden, geht es an die Ausgestaltung des Kaufvertrages und die notarielle Beglaubigung. Wichtig ist es, alle bekannten Mängel aufzuzeigen. „Holen Sie sich bei Unsicherheit den Rat vom Experten – fragen Sie uns!“

Kontakt:

Volksbank Immobilien

Ulm | Biberach | Ravensburg

Olgaplatz 1

89073 Ulm

info@immo-voba.de

Tel. 0731/183-4200