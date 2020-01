Viele Gründe sprechen dafür, sich im Alter zu „verkleinern“. Die Arbeiten im Garten werden beschwerlicher, das Schnee schippen im Winter zur gefährlichen Belastungsprobe und Barrieren wie Treppen oder Duschwannen ermöglichen vielleicht kein sorgenfreies Wohnen geschweige denn Leben mehr.

Hausverkauf, aber wie?

„Die Frage nach dem Wohnen im Alter sollte man sich frühzeitig stellen“, wie Immobilienexperte Michael Motaln, Leiter der Volksbank Immobilien am Standort Ulm, erklärt. „Vielleicht lohnt sich ein Umbau, vielleicht aber auch der Hausverkauf, um sich platzmäßig zu verkleinern. Der Einzelfall entscheidet.“



Vor dem Verkauf einer Immobilie sollte der aktuelle Wert ermittelt werden. „Dafür benötigt man Marktkenntnisse“, weiß Motaln. „Ein allgemeines Beratungsgespräch mit den Experten der Volksbank Immobilien ist dabei der erste Schritt in die richtige Richtung.

Erforderliche Dokumente

Es sprechen einige Gründe für den Immobilienverkauf, u. a. die gestiegenen Immobilienpreise aufgrund der enorm hohen derzeitigen Nachfrage am Immobilienmarkt. Steht der Verkaufsentschluss dann einmal fest, werden verschiedene Unterlagen, wie ein beglaubigter Grundbuchauszug sowie ein Energieausweis benötigt.“ Die Immobilie wird im Alter zu teuer doch an einen Umzug ist nicht zu denken? „Mit dem Wohnrecht besteht die Möglichkeit, nach dem Verkauf der Immobilie weiterhin darin wohnen zu bleiben. Der Käufer erwirbt die Immobilie während dem Verkäufer ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt wird. Beides wird notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen. Ein Modell, von dem Viele gar nichts wissen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ganz egal, wohin die Wege führen: Wir helfen gerne weiter. Von der Beratung über die Bewertung bis hin zum Verkauf“, so der Leiter der Volksbank Immobilien am Standort Ulm.

Immobilienpartner mit Verlass

Ein Immobilienunternehmen mit Tradition: Von der Alb über Oberschwaben bis zum Unterallgäu und dem Bodensee bietet das Unternehmen überregionale Marktexpertise und das seit nunmehr 50 Jahren.

Kontakt:

Volksbank Immobilien

Ulm | Biberach | Ravensburg

Olgaplatz 1

89073 Ulm

info@immo-voba.de

www.immo-voba.de

Tel. 0731/183-4200