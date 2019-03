Justiz Immer mehr Gewalt gegen Vollzugsbeamte

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Nimmt man die Statistik zur Hand, ist beim Amtsgericht Neu-Ulm alles in Ordnung. Die neu eingegangenen Verfahren gehen in allen drei Bereichen – Strafsachen, Zivilsachen und Familiensachen – zurück, die Urteilsquote sinkt und ebenso die Zahl der Rechtsmittel, also Beschwerden gegen Urteile. Doch Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer sieht keinen Grund für Entwarnung: „Es mag so aussehen, als hätten wir bald nichts mehr zu tun. Aber das stimmt nicht, die Verfahren werden komplizierter und schwieriger zu führen.“

Vor allem registrieren Mayer und sein Richterkollege Stefan Nielsen eine starke Zunahme der Fälle von Widerstand gegen Vollzugsbeamte und sogar Tätlichkeiten gegen Polizisten im Einsatz. „Der Respekt vor der Uniform“ nimmt ab, konstatiert Mayer, was seiner Einschätzung nach vor allem mit dem Alkoholkonsum zusammenhängt, der die Menschen enthemme.

Strafgericht So besorgniserregend diese Entwicklung ist, so beruhigend sei die Lage insgesamt. Die Neuzugänge bei Gericht, also die neu angeklagten Fälle haben sich im Strafrecht von 1600 im Jahr 2015 auf 1359 im zurückliegenden Jahr verringert. Die durchschnittliche Zeit, die diese Verfahren dauern liegt je nach Gerichtsart zwischen 2,9 und maximal 4,8 Monaten und enden nur zu 43,9 Prozent mit einem Urteil. Erfreulich ist nach der Einschätzung Mayers vor allem der Rückgang bei den Jugendstrafsachen, die sich im Zeitraum von 2015 bis 2018 auch verringert haben: und zwar von 515 auf nunmehr 324 Fälle. Mayer widerspricht damit Verallgemeinerungen, wonach die Jugend immer schlimmer werde. „Das ist nicht der Fall. Die Jugend wird vielmehr immer besser“, sagt Mayer. Was ihm allenfalls Sorge macht, ist die vergleichsweise hohe Zahl an Freisprüchen. Die liegt zwar insgesamt nur bei 4,1 Prozent, aber alles über 3 Prozent stimme ihn nachdenklich, sagt Mayer. Ohne dies genau ergründen zu wollen, mutmaßt er, dass manche Ermittlungen eventuell nicht mehr so tiefschürfend geführt würden.

Familiengericht Auch in Familiensachen gibt es beim Amtsgericht Neu-Ulm einen Rückgang. Es werden weniger Ehen geschieden und insofern auch weniger Versorgungsausgleiche geregelt. Allerdings steigt die Quote der Verfahren, bei denen der Staat finanziell helfen muss, weil die Ehepartner in solch desolaten Zuständen leben, dass sie sich selber keinen Rechtsbeistand leisten können. Von 928 im Jahr 2018 erledigten Verfahren wurden in 486 Fällen Verfahrenskostenhilfen gewährt.

Neu hinzu kommen die Fälle nach dem Gewaltschutzgesetz. Amtsgerichtsdirektor Mayer berichtet von mindestens einem Fall pro Woche, in dem Stalking oder Nachstellungen aller Art angezeigt werden. Allerdings kämen die Sanktionsmöglichkeiten der Gerichte wie ein Näherungs- oder Umgangsverbot allenfalls einem „Papiertiger“ gleich, weil die Strafandrohungen bei Verstößen viel zu gering seien. Wer sich nicht an ein Näherungsverbot hält, wird in aller Regel mit Geldstrafen oder Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft, was Mayer deutlich erhöhen würde.

Zivilgericht In Zivilverfahren gilt der Grundsatz, dass das Gericht in einem ersten so genannten Gütetermin auf eine gütliche Einigung hinwirken soll. Das hat den Vorteil der Verfahrensbeschleunigung, vor allem aber, dass danach keine zweite Instanz nötig wird. Das Amtsgericht Neu-Ulm liegt hierbei mit einer Urteilsquote von nur 16,5 Prozent sehr gut. In einem Vergleich enden weitere 23 Prozent aller Verfahren, der Rest wird anderweitig beendet – beispielsweise durch eine Rücknahme der Klage oder durch Anerkennung des Sachverhalts durch den Beklagten.

Insgesamt sank die Zahl von 1715 Neufällen im Jahr 2014 auf 1449 Fälle im vergangenen Jahr. Die durchschnittliche Verfahrensdauer beträgt 3,8 Monate, muss ein Urteil gefasst und geschrieben werden, sind es im Schnitt 6,1 Monate.