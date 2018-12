Natur Im Winter ins Maienwäldle

Next

Ulm / Carolin Stüwe

Eine dünne Schicht Schnee auf dem Boden, eiskalte Luft und jede Menge Bäume im Dämmerlicht. Das war gestern am frühen Abend genau die richtige Stimmung für die „Waldweihnacht“ im Maienwäldle bei Söflingen. Damit endete das waldpädagogische Jahresprogramm von „Wald-Erleben 2018“, welches die Forstbehörden der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises gemeinsam organisieren. Die rund 80 angemeldeten Teilnehmer konnten gleich das druckfrische Programm für 2019 mit 60 Veranstaltungen mitnehmen oder sich erneut anmelden (siehe Infokasten).

Über die von Mal zu Mal steigende Teilnehmerzahl freut sich das „Wald-Erleben“-Team. Dies sind Anngritt Scheuter vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst/Naturschutz, Stadtförster Tobias Glöggler vom Revier Ulm-Nord sowie die zertifizierten Waldpädagogen Martin Schuh aus Mähringen und Alexander Rothenbacher aus Ehingen.

Singen vor dem „Dachsbau“

Sie standen auch gestern Rede und Antwort zu Wissenswertem im Forst, während Kinder und Erwachsene, manche mit Fackeln in der Hand, durch den Wald gingen. An vier Stationen wurde jeweils eine Geschichte weitererzählt – bis alle am „Dachsbau“ angelangt waren. „Dachsbau“ heißt die Waldhütte, die übers Jahr als grünes Klassenzimmer genutzt wird. Gestern wurde aber nicht unterrichtet, sondern es wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Posaunisten der Stadtkapelle Ulm und von Jagdhornbläsern der Jägervereinigung.

„Jagd“ gemacht auf Waldtiere hatte am Vormittag im selben Wald bereits Oberbürgermeister Gunter Czisch bei seinem jährlichen Besuch bei den Waldarbeitern. Stadtförster Glöggler hatte lebensgroße Tierschablonen von Reh, Dachs und Fuchs im Unterholz versteckt. Auch das 3-D-Puzzle, das ein Waldarbeiter aus einem Stück Stamm gesägt hatte, war rasch zusammengesetzt von Czisch und den Grünen-Stadträten Lena Christin Schwelling und Michael Joukov-Schwelling.

Das hochkomplexe „Öko-Puzzle“ Wald indes hat stark gelitten im trockenen Sommer. Entsprechend stark wurden geschwächte Fichten vom Borkenkäfer befallen. Im Klingensteiner Wald verursachte ein Sturm Schäden. Beim Fällen bestimmte die Natur, was weg muss: zu 30 Prozent war es Sturmholz und zu 25 Prozent Käferholz. Der Rest waren geplante Fällungen, berichtete Max Wittlinger, Leiter des Sachgebiets Forstwirtschaft der städtischen Abteilung Liegenschaften.

Obwohl die Fichte vom natürlichen Standort her ins Gebirge gehört, wird damit – und mit Douglasie und Lärche – weiter aufgeforstet, „weil die Fichte der Brotbaum ist und Einnahmen bringt“, sagte Wittlinger. Czisch ergänzte: Holz sei als Baustoff für Häuser mehr denn je gefragt. „Nur die neue Gänstorbrücke werden wir nicht aus Holz bauen.“