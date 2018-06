Schauspiel Premiere: „Fabian oder der Gang vor die Hunde“

Ulm / Von Christina Kirsch

Eigentlich hätte das letzte Stück der Saison ein Loriot sein sollen. „Doch dann kam Unwillen aus dem Ensemble“, sagte Andreas von Studnitz in seiner letzten Premierenrede als Intendant des Theaters Ulm. Da habe er sich gefügt und gesagt „dann macht mal“. So spielt das Ensemble in seiner Abschiedsvorstellung „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ nach dem Roman von Erich Kästner. Im Berlin der auslaufenden „Goldenen Zwanziger“ ist die Erosion kurz vor Hitlers Machtergreifung bereits spürbar. Erich Kästner beschreibt ein letztes Aufbäumen in Dekadenz und Verzweiflung.

Die Abschiedsstimmung ist unter der Regie von Paula Pohlus auch über das Ensemble hereingebrochen. Die Schauspieler werfen sich im Podium des Theaters mit Ungestüm in ihre Rollen. Als sei das Ende unmittelbar greifbar. Das Ensemble spielt schrill, greift tief in die Requisitenkiste und weidet sich an der Satire. Die Rollen sind abwechselnd als Kommentar und Person angelegt.

Deftige Urfassung

Erich Kästner schrieb seinen Roman 1931 und lieferte seinem Lektor ein Manuskript ab, in dem einige Passagen als politisch zu heikel moniert wurden. Auch der allgegenwärtige Sex erschien zu bildhaft dargestellt. Ursprüngliche Titel wie „Saustall“ oder „Sodom und Gomorrah“ gingen gar nicht. Erich Kästner fügte sich dem Willen seines Lektors und es erschien „Fabian – Die Geschichte eines Moralisten“.

Stefan Herfurths Ulmer Bühnenfassung hält sich an die erst 2013 herausgegebene Urfassung samt der drastischen Szenen. Man sieht einen dickbauchigen Chef (Christel Mayr), der seine Blinddarmnarbe zur Schau stellt. Sexgierige Frauen nehmen sich Liebhaber, die von den Ehemännern emotionslos begutachtet werden. Jedermann legt jede Frau aufs Kreuz oder aufs Bett. Außer Fabian, der den ironisch kommentierenden Moralisten gibt.

In der Ulmer Inszenierung hängt ein riesiger Mantel raumhoch über der Bühne (Mona Hapke). Aus ihm kriechen die Protagonisten. Die riesigen Knöpfe sind mal ein Lenkrad oder sie funktionieren als Schaukel für das Abendmodell (Jakob Egger), das sich lasziv in goldenen Pants räkelt und befummeln lässt. Das Auge bekommt in der Bühnenfassung von Stefan Herfurth einiges zu sehen. Da wird kopuliert und in die Hose gefasst. Die Damen tanzen mit Federboas, das Berlin der 20er Jahre taumelt dem Abgrund entgegen.

Jakob Florian (Florian Stern) schwimmt im Strudel der Zerstreuung mit. Er verliebt sich in die Juristin Cornelia (Franziska Maria Pößl), die zunächst ganz bieder und adrett daherkommt, aber für eine Schauspielrolle dann doch mit dem fetten Produzenten ins Bett geht.

„Jeder Charakter verliert sein Geländer“, wird Kästner zitiert. Alles wirkt irgendwie unbeteiligt. Selbst als sich Jakob Fabians Freund Labude (Christian Streit) umbringt, wird das nur kommentiert. Stampfende Aufmärsche im Hintergrund künden vom Ende der Weimarer Republik. Am Ende fällt der Mantel der Geschichte in sich zusammen. Am Zuschauer ist eine vergnügungssüchtige Karawane vorbei gezogen und hat ein paar Lacher hinterlassen.