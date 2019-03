Sachbeschädigung Im Linienbus randaliert

Ulm / swp

Ein 18-jähriger Fahrgast hat am Montag mit dem Nothammer ein Loch in eine Busscheibe geschlagen. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 2500 Euro. Dem Busfahrer war der Mann zur Mittagszeit aufgefallen; als einziger Fahrgast hämmerte er auf der Fahrt zum Ehinger Tor mit den Fäusten gegen die Tür. Der Busfahrer wollte den Mann beruhigen – was ihm jedoch nicht gelang. Vielmehr schlug der 18-Jährige ein Loch in die Scheibe, durch das er aus dem Bus kletterte. Dann rannte er davon. Kurz darauf tauchte der 18-Jährige auf der Wache der Bundespolizei auf und gab sich als Verursacher des Schadens zu erkennen. Die Polizei brachte den jungen Mann aufgrund seines Zustands in eine Klinik.