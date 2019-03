IT-Camp für Mädchen Im IT-Girls-Camp programmieren Mädchen Roboter

Beate Storz

Von wegen Faulenzen! 17 Mädchen rödeln während der Faschingsferien. Sie bauen in der Galerie der SÜDWEST PRESSE ihre eigenen Roboter zusammen und programmieren sie anschließend. Die Mädchen nehmen teil am IT-Girls-Camp, das von der Firma Scanplus fünf Tage lang veranstaltet wird. Und sie tun dabei auch noch Gutes, denn die vollständige Teilnahmegebühr wird der Aktion 100 000 und Ulmer helft gespendet. Am Firmenstandort am Eselsberg ist noch eine zweite Gruppe mit 14 Teilnehmerinnen mit dem gleichen Thema beschäftigt.

Das IT-Girls-Camp ist für Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren, organisiert wird es von den Auszubildenden der Firma Scanplus. Marius Link ist im zweiten Jahr für den Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Systemintegration und schon beim vierten Camp dabei: „Wir schulen dabei unsere soziale Kompetenz .“ Die Firma organisiert auch in den Sommerferien Camps – nicht nur für Mädchen.

In der Camp-Woche lernen die Mädchen, einen Computer auseinander zu nehmen, eine eigene Webseite zu gestalten, den Roboter zu programmieren, aber auch Grundlagen des Datenschutzes. Die Teilnehmerinnen des Camps sind nach Links Einschätzung sehr interessiert und lassen sich alles erklären.

Die Mädchen haben sich in Gruppen zusammengesetzt und bauen nach Anleitung einen Lego-Roboter zusammen, der dann programmiert wird. Am Nachmittag können die Teilnehmerinnen ihre eigenen Ideen umsetzen.

Die zwölfjährige Amelie ist in ihrem Element. „Zu Hause kümmere ich mich um die Programmierung der Eisenbahnanlage und bin für das Weichenmanagement verantwortlich. Für mich waren die Datenschutzvorschriften neu und interessant.“ Außerdem mag sie im Team arbeiten. Zu viert erstellen sie einen Legoroboter. „Hier fehlt ein Kabel!“ Ihre elfjährige Nachbarin Lieselotte reicht es ihr. Die beiden haben sich angefreundet.

Für Lieselotte ist es der erste Roboter, den sie baut, und sie ist begeistert vom Camp. „Mein Papa ist Ingenieur und er baut mit mir oft Dinge zusammen. Ich habe eine eigene Bohrmaschine.“ Ihr nächster Wunsch an die Eltern wird ein Roboter-Bausatz sein. Amelie und Lieselotte würden jederzeit wieder ihre Ferien für das IT-Camp opfern. „Es macht Spaß, man lernt nicht nur neue Freunde kennen, sondern auch viel Neues“, schwärmt Lieselotte.