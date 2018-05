Archäologie Im Boden lesen wie in einem Buch

Im Boden lesen wie in einem Buch

Von Henning Petershagen

Anderer Leute Latrinen zu durchsuchen, klingt nach einem Scheißjob. Wenn diese Leute aber schon ein paar Jahrhunderte tot sind und ihre Hinterlassenschaften zu geruchsneutralem Humus mutiert sind, dient dieser Job der Wissenschaft, die aus diesem Material Ulmer Nahrungsgewohnheiten der frühen Neuzeit erschließen kann. Auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wurden in die Latrine entsorgt, etwa die Scherben wundervoller Trinkgefäße. Die gehörten zu den ersten Eindrücken, die der Grabungstechniker Hans Lang im Dezember 1988 im Grabungszelt vor dem Neuen Bau gewonnen hat, wo heute der Kiosk steht.

Damals begann seine Tätigkeit in Ulm. Bis zu seinem offiziellen Ausscheiden Ende letzten Jahres hat Lang im Dienste der Landesarchäologie Grube für Grube das Puzzle der Ulmer Stadtgeschichte vervollständigen helfen. Ihm zu Ehren hat daher der Verband für Grabungstechnik und Feldarchäologie Ende April seine erste Fachtagung in Ulm gehalten - im Stadthaus.

Lässt man dort im Treppenhaus den Blick ins Untergeschoss fallen, landet er auf dem gläsernen Sarg der „ältesten Ulmerin“, genauer gesagt auf dem etwas verkleinerten Kunststoff-Skelett ihres Doubles. Das 4300 Jahre alte Original, eine Frau aus der Glockenbecher-Kultur, hat Lang unweit davon 1989 ausgegraben, als der Boden für den Bau des Stadthauses archäologisch untersucht wurde. Als das Stadthaus für seine neue Dauerausstellung eine Kopie des Skeletts haben wollte, schuf er die Voraussetzung, indem er mit seiner 3-D-Kamera das Datenmaterial für die Rekonstruktion besorgte.

Als der gesamte Münsterplatz zum Grabungsfeld wurde, kamen noch weitere Überraschungen zutage. Bekannt war, dass sich an das dortige Barfüßerkloster ein großer Friedhof anschloss. Völlig unbekannt war hingegen, dass auf derselben Fläche bereits zur Merowingerzeit Tote bestattet wurden. Zwei von ihnen sogar mit Schwert und Sporen.

So faszinierend diese Funde waren: Weit mehr interessiert den Grabungstechniker Lang das, was die Zuschauer am Zaun entweder gar nicht sehen oder langweilig finden: Erdverfärbungen. Denn er liest sie wie ein Buch: Sie erzählen die Siedlungsgeschichte Ulms. Ist der ursprüngliche, gewachsene Boden gelb, so zeugen die schwarzen humosen Flächen von menschlichen Eingriffen, etwa, wenn im 11. Jahrhundert östlich der Pfalz jemand ein Grubenhaus eingetieft und Pfosten dafür eingeschlagen hat, um darin seinem Handwerk nachzugehen.

Solche Spuren fanden sich zuhauf an all den Grabungsstellen, die Hans Lang nicht nur fachmännisch freigelegt, sondern auch mit Tachymeter Zeichenstift, Kamera und PC sorgfältig dokumentiert und somit der Nachwelt erhalten hat. Denn: Archäologie bedeutet Zerstörung. Alles, was er und seine Kollegen ausgegraben haben, ist anschließend verschwunden. Umso wichtiger war es, die Spuren gründlichst zu untersuchen und einzuordnen: Welche der vielen Pfostenlöcher gehören zusammen? Welches Bild ergeben sie? Welche sind älter? Wie hat sich die Siedlung entwickelt?

Diese Fragen gelten auch für die mächtigen Gräben, mit denen die Ulmer ihre Siedlung schon geschützt hatten, bevor die Staufer die von ihnen erweiterte Stadt befestigten. Auch das war bislang unbekannt. Gleich drei solcher Gräben hat Hans Lang in der Grünhofgasse mit ausgegraben. Ein erschütterndes Zeugnis dafür, dass sie die Stadt nicht schützen konnte, wurde dort ebenfalls aufgedeckt: verkohlte Balken aus der Zeit um 1130, als Ulm von den Feinden der Staufer zerstört wurde.

Seine berufsbedingte Bodenhaftung lässt Hans Lang spüren, wie weit die Festungsbauer bei der großen Stadterweiterung 1316 gegangen sind: buchstäblich bis zum Äußersten. Denn ihre Zwingermauer errichteten sie an der letzten Stelle, wo der Ulmer Boden noch tragfähig ist, bevor er in einen instabilen Untergrund übergeht. Als ihre Nachfolger im 16. Jahrhundert diese Mauer durch Vorbauten verstärkten, hatten sie, wie die Ausgrabungen in der Olgastraße kürzlich bewiesen, massive Probleme, da ihnen der Boden wegsackte und sie ihn irgendwie befestigen mussten.

Die vielleicht interessanteste Erkenntnis, die Lang ob seiner grabungstechnischen Präsenz in der ganzen Altstadt gewinnen konnte, führt auch in die Zeit, als Ulm 1316 auf das Vierfache seiner bisherigen Fläche erweitert wurde. Um den Ulmer Rücken herum, auf dem die Stauferstadt stand, scheint das Erweiterungsgebiet stark abgefallen zu sein. Um dieses Gefälle auszugleichen, haben die Ulmer an allen Stellen des Neulandes Erde aufgetragen: Bis zu einem Meter dick ist die Planierschicht, die Lang bei den verschiedenen Grabungen festgestellt hat.

Das Wichtigste bei seiner Arbeit als Grabungstechniker sei die Unvoreingenommenheit, sagt er. Wer miterlebt hat, wie seine vorgesetzten Archäologinnen mitunter versucht haben, die Stadtgeschichte umzuschreiben, versteht sein Prinzip, die Funde völlig ergebnisoffen zu dokumentieren und erst anschließend eine Interpretation zu wagen – mit der Einschränkung, dass die auch falsch sein kann.

Hans Lang bringt es auf den einfachen Nenner: „Der Archäologe kümmert sich um die Geschichte, der Grabungstechniker um die Schichten.“