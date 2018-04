Tierquälerei Illegaler Welpenhandel nimmt zu

Ulm / wez (mit dpa)

In osteuropäischen Ländern werden die Hunde oft unter miserablen Bedingungen gezüchtet. Dahinter steckt Profitgier.

„Die Transporter sind vollgestapelt mit Minikäfigen“, sagt Ralf Peßmann, Leiter des Ulmer Tierheims. In den Käfigen können sich die Tiere wehtun, bei Hitze dehydrieren, manche verenden. Doch das Elend illegal gehandelter Welpen beginnt viel früher. Die Tiere werden oft unter miserablen Bedingungen in Osteuropa gezüchtet, etwa in Rumänien, Ungarn und Serbien. „Die Hündinnen werden zum Teil mit Hormonen behandelt, damit sie sofort wieder trächtig werden können. Das hat mit normaler Welpenzucht nichts zu tun. Die Hündin produziert Welpen“, sagt Peßmann. Die Welpen werden in Geburtsboxen gehalten, vergleichbar mit Schweineboxen. „Sie liegen oft im eigenen Dreck.“

Der illegale Welpenhandel nimmt zu: Wurden 2016 noch 495 Hunde bei Kontrollen von Transporten beschlagnahmt, waren es im vergangenen Jahr bereits 628. Das legt eine Statistik des Deutschen Tierschutzbundes offen. Bei den Transporten wurden auch andere illegal gehandelte Tiere entdeckt, zum Beispiel Vögel, Mäuse und Meerschweinchen. Deren Zahl stieg sogar von gut 1100 auf fast 11.000 an.

Finger weg vom Internet

Rund zwei Mal im Jahr ist die Ulmer Tierärztin Christine Waage mit illegal gehandelten Welpen konfrontiert. Bis jetzt haben die von Waage behandelten Welpen alle überlebt. „Sie sind häufig sehr mager, haben heftige, wässrige Durchfälle“, sagt sie. Die Ursachen: schlechte Ernährung der trächtigen Mütter und der Welpen, eine zu frühe Trennung von der Mutter, Transportstress, fehlende Impfungen oder Impfungen, die nicht wirken. „Die Welpen brauchen einen gesunden, gut genährten Körper, damit er auf Impfungen reagieren kann.“

Doch warum wird überhaupt illegal mit Welpen handeln? „Alles nur wegen der Kohle“, sagt Tierheimleiter Peßmann. Es werde auf Masse produziert, so wenig wie möglich investiert, um die Gewinnspanne zu maximieren. 400 bis 800 Euro koste ein Welpe, je nach Rasse. „Der hauptsächliche Umschlagplatz für die Welpen ist das Internet“, zum Beispiel das Onlineportal eBay Kleinanzeigen. Daher sollte man „die Finger vom Internet lassen“. Die Internetverkäufer arbeiten auch mit Tricks: „Sie orientieren sich leicht Richtung Zuchtpreise.“ Der Grund: So fliegt der illegale Handel nicht so schnell auf. „Die Alarmglocken beim Käufer müssen läuten“, wenn jemand Welpen auf der Straße verkauft. Vorsicht geboten ist auch, wenn der Käufer die Elterntiere nicht sehen darf.

Schwierig zu kontrollieren

Aber wo sollen Interessierte die Hunde stattdessen kaufen? „Bei Tierheimen kann man immer anfragen. Da gibt es zwar nicht ständig, aber immer wieder Welpen“, sagt Peßmann. Überdies bietet der Verband für das Deutsche Hundewesen ein Züchterverzeichnis. Darin sind eingetragene, nachgeprüfte Züchter verzeichnet. Die Chance sei am größten, auf diesem Weg „ordentliche Tiere in einem ordentlichen Zustand“ zu bekommen. Die Hunde vom Züchter sind aber teurer: „Einen Welpen unter 800 Euro kriegt man nicht.“ Durch viele Behandlungen und Untersuchungen beim Tierarzt fallen für den Züchter Kosten an. „Richtig Geld verdient man mit der Hundezüchtung nicht, davon leben kann man schon gar nicht.“ Es gehe eher um den „gesunden Rassenerhalt“.

Den illegalen Welpenhandel zu kontrollieren, ist schwierig: „Die Ländergrenzen sind überwiegend offen, jede Menge flutscht durch“, sagt Peßmann. Die Polizei kontrolliere die illegalen Transporte eher zufällig, mache Stichproben. Und wie steht’s um die Kontrolle des Internetverkaufs? „Den Veterinärämtern fehlt das Personal für die Internetrecherche und die Verfolgung.“ Sie müssen sich mit vielen anderen tierschutzrechtlichen Anzeigen befassen.