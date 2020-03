Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Wir handeln stets nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes und halten den geforderten Abstand zwischen Patienten ein. Wir haben an der Anmeldung Schutzplatten aufgestellt, so dass keine Übertragung stattfinden kann. Die Ärzte halten genügend Abstand zu den Patienten. Die Einbestellzahl ist reduziert worden, So dass die Verweildauer für Patienten in der Praxis extrem kurz ist.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Patienten können uns täglich von 8 bis 18 Uhr erreichen. Die Praxen an all unseren Standorten haben nach wie vor geöffnet.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Ganz besonders wichtig zu betonen ist es, dass bestimmte Augenerkrankungen unbedingt einer Behandlung bedürfen, z.B. bei Makulapatienten. Hier ist eine Behandlung unabdingbar. Ein Wegfall der notwendigen Therapie kann zu unwiederbringlichem Sehverlust führen.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

… lachende Patienten, die nun endlich ohne Angst wieder aus dem Haus gehen können.

