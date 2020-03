Egal, ob Kulturliebhaber oder Shop-a-holic, von unserem Hotel aus erreichen Sie die besten Spots zu Fuß. Aber auch Businessreisenden bieten wir in zwei großen, Tageslicht durchfluteten Seminarräumen die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiche Meetings, Veranstaltungen und Kongresse. Wir verbinden höchsten Komfort mit Geschichte und Tradition mitten in Ulm direkt am Ulmer Münster.