Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Durch das Versammlungsverbot bzw. Durch die Einschränkung sozialer Kontakte ist gemeinsames Grillen gerade untersagt. Für einen Hersteller eines mobilen Grills zum Grillen an öffentlichen Plätzen ist es daher sehr schwer. Auch unser BBQ Event Catering ruht komplett. Für ein Produkt und eine Dienstleistung die das Zusammensein fördern ist der Virus eine Katastrophe!

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Wir nehmen Bestellung per E-Mail an. Wir können alle Produkte wie gewohnt online versenden. Auf Bestellung machen wir auch unser Catering. Leider aber nur zum Abholen. Wer also BBQ genießen will, kann per Telefon oder Email sein Essen bestellen und abholen. info@dg-grills.de oder 015167735949

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Im Moment ist es sehr schwer für ein Startup da die Reserven knapp werden. Daher versuchen wir unser Sortiment zu erweitern. Neben Shisha Kohle bieten wir jetzt eben auch Take away BBQ an.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

… nach der Krise freuen wir uns wieder auf die Normalität, auf das gemütliche Zusammensein mit Freunden und Familie. Auf einen Grillabend in der Öffentlichkeit mit unserem mobilen Grill. Oder ein BBQ Event Catering bei unseren Kunden im Garten!

