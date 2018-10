Ausbildung IHK: Erneut Plus bei regionalen Azubi-Zahlen

IHK: Erneut Plus bei regionalen Azubi-Zahlen

Ulm / jkl

Die regionalen Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung und Handel haben in diesem Jahr 2428 Ausbildungsverträge mit Lehrlingen abgeschlossen, darunter 103 mit jungen Flüchtlingen. Das teilt die IHK Ulm zum Ausbildungsstichtag am 30. September mit. Das Vorjahresergebnis wurde damit um 3,3 Prozent übertroffen. Damit verzeichnet die IHK-Region Ulm, zu der neben der Stadt Ulm der Alb-Donau-Kreis und der Landkreis Biberach zählen, einen mehr als doppelt so großen Zuwachs wie der Landesschnitt mit 1,6 Prozent.

„Die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen in unserer Region zeigt sich in diesem erfreulichen Ergebnis“, erklärt Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle. „Dabei sind der künftige Fachkräftebedarf und die Digitalisierung die wesentlichen Treiber für das hohe Ausbildungsengagement der Unternehmen.“

Der Zuwachs an Auszubildenden speist sich überwiegend aus den kaufmännischen Berufen, die um 5,1 Prozent zugelegt haben. Die gewerblich-technischen Berufe haben um 1,1 Prozent zugenommen.